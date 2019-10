Battute? | diretta prima puntata dalle 23 su Rai2

Fonte : blogo

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo l'annullamento dellaprevista per il 16 settembre alle 20 a causa di un grave lutto che aveva colpito il conduttore e sceneggiatore Alessandro Bardani, prende il via stasera alle 23 su?, la striscia che vede umoristi, battutisti e artisti seduti a un tavolo a commentare in maniera divertente fatti di stretta attualità.Ideato da Giovanni Benincasa e prodotto dain collaborazione con Stand by me, la trasmissione vede a capotavola lo stesso Bardani (“Amici come” è il suo ultimo film). Bardani coprirà il triplice ruolo di conduttore, moderatore e arbitro. Può leggere una notizia in real time o presentare argomenti di variegato genere, prendendo spunto anche dai social network. Dopo ogni notizia, ciascuno potrà dire la sua o raccontare una breve storia personale o fare, appunto, una battuta.?,...

