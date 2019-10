Automobili | a settembre vendite su del 13 per cento rispetto allo stesso mese dello

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Netto rimbalzo del mercatostico italiano dopo una lunga serie di cali: il Mit comunica che nelappena concluso la Motorizzazione ha immatricolato 143.136 autovetture, con una crescita del 13,39%del 2018, quando ne furono immatricolate 125.355. Sul fronte usato sono stati registrati 338.957 trasferimenti di proprietà pari a -0,12%2018. Aquindi il volume globale delle(481.093 autovetture) ha dunque interessato per il 29,54% auto nuove e per il 70,46% auto usate. Nei primi nove mesi dell’anno il mercato italiano mantiene comunque il segno meno, con 1.467.668 immatricolazioni, -1,61%alle 1.491.745periodo del 2018. A livello di brand, spicca ala crescita a tripla cifra di Porsche (+364% a 636 unità) e Seat (+132% a 2.068 vetture immatricolate), ma anche il +84,8% di ...

