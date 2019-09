Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019), 30 set. (AdnKronos) - “La notizia che in una scuola primaria a Mestre ci sarebbero dei genitori che per i figli pretenderebbero una mensa ad hoc è agghiacciante. Chi viene nel nostro Paese e vuole integrarsi, dovrebbe capire che questo è possibile prima di tutto rispettando le nostre di reg

666Burzum777 : RT @francescatotolo: A #Mestre un gruppo di genitori bengalesi chiede carne halal per i propri figli. Io mi chiedo come sia possibile che… - laleggepertutti : Venezia: Gruppo Zaia, no alla pratica halal, è da abolire - - PersilQ : RT @francescatotolo: A #Mestre un gruppo di genitori bengalesi chiede carne halal per i propri figli. Io mi chiedo come sia possibile che… -