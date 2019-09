“Sposami!” Basta uno scatto ‘non convenzionale’ e tutti a piedi di Giulia Provvedi

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’estate pernon finisce mai. La bionda delle Donatella è volata dall’altra parte del mondo per continuare a godersi sole e tintarella., insieme alla sorella silvia, è arrivata da qualche giorno a Dubai, città simbolo del lusso e del consumo. E, come al solito, non ha perso occasione per far parlare di sé.infatti ha incantato la rete con una paio di scatti bollenti. L’ex compagna del portiere dell’Atalanta Gollini, mostra il suo corpo perfetto in bikini mentre prende il sole e il web apprezza. Commenti di ogni genere e proposte di matrimonio che fioccano. Lei, da parte sua, non ha intenzione di legarsi a qualcun altro. Chiusa la parentesi con Gollini,ha deciso di concentrarsi solo su di sé e sul lavoro. Nata a Modena il primo dicembre del 1993, la oggi 25enneè la sorella gemella della più chiacchierata ...

mabelhogws : dopo questa basta sposami - jcapssmile : Tanto amore solo a dda l'unica a mostrare entusiasmo per le mie opzioni per l'uni e ad amare follemente il mio cane basta, sposami -