Salerno | la strada dedicata a un eroe dei carabinieri è diventata una discarica

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ignazio Riccio La via intitolata al tenente Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo Sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, in provincia die per questo gli fuunacittadina. La via intitolata al tenente deiMarco Pittoni, a Castel San Giorgio, è oggi unaa cielo aperto. Da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo. Nonostante le lamentele dei cittadini nessun intervento è stato previsto per migliorare la situazione. L’arteria è piena di rifiuti di ogni genere, soprattutto scarti di aziende edili. Pezzi igienici in ceramica, tegole, fusti, probabilmente di vernice o pittura altamente inquinante, fanno da cornice a pochi passi dal centro abitato. Il terreno dove avvengono gli sversamenti ...

salernotoday : Salerno, giovane scende di notte in strada per gridare: 'Mamma, mamma' - salernonotizie : #Salerno: uomo di mezza età si stende sulla strada a Pastena - salernonotizie : Follia a #Salerno: si sdraia a centro strada in via Paolo de Granita -