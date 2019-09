Previsioni astrali di martedì 1ottobre | ottimo inizio mese per Cancro | Pesci e Toro

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ledi domani,1° ottobre, si rivelano molto propizie in amore soprattutto per il segno zodiacale dei. Ottima situazione zodiacale anche per i nati sotto ile il, molto favoriti rispettivamente negli affari e nelle relazioni sentimentali. Ledei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): in questa giornata sarete molto irascibili e nervosi. Sarà meglio mantenere la calma ed essere prudenti in alcune scelte decisive. Ariete (21 marzo – 20 aprile): se qualcuno vi provoca potrebbe incorrere in una vostra violenta reazione. Attenti a non passare dalla parte del torto in una situazione in cui la ragione è tutta dalla vostra parte....

Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - infoitcultura : Previsioni astrali di venerdì 27 settembre: 24 ore positive per Toro, Gemelli e Capricorno - CristianaBuzzi1 : Aloha previsioni astrali per venerdì 27 reiki olistica non è un campo così facile dove destreggiarsi non tutti lo… -