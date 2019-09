Manovra 2020 | Gualtieri | ' Vogliamo evitare aumento Iva'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) "È confermato: non toccheremo quota 100 e reddito di cittadinanza; la prima è una misura che va ad esaurimento", lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze Robertoche in questi giorni sta lavorando sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza volta a quantificare le risorse da destinare alla nuova Legge di Stabilità.da 30 miliardi di euro Si tratta di unadi circa 30 miliardi di euro che l'esecutivo giallo-rosso dovrà reperire per scongiurare l'dell'Iva considerato ormai la massima priorità. Servirebbero, infatti, circa 23 miliardi di euro perl'dell'Imposta sul valore aggiunto previsto per ilai quali vanno ad aggiungersi altri miliardi che, invece, servirebbero per altri interventi in materia previdenziale e fiscale. Come ormai noto, la Quota 100 è una misura in via sperimentale introdotta solo ...

