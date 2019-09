Le Iene Show – Nuova stagione 2019 2020 Una stagione molto difficile…

Un video inedito di Nadia Toffa darà il via alla nuova edizione de Le Iene Show : C'è fermento in queste ore sui social per via dell'annuncio ufficiale di una sorpresa che domani darà il via a Le Iene Show: un video di Nadia Toffa. A quanto pare la giornalista ha deciso di affidare alle telecamere le sue parole, una sorta di testamento in cui invita ancora tutti a lottare vivendo ogni momento che la vita ci offre quasi come fosse l'ultimo, cambiando la gerarchia dei propri interessi e delle priorità. Con un comunicato ...

Le Iene Show - la nuova edizione in tv dal 1° ottobre su Italia Uno : La prima puntata della nuova stagione de "Le Iene Show" andrà in onda nella fascia prime time di martedì 1 ottobre 2019 su Italia 1. Ogni settimana la trasmissione sarà in video con due puntate: nella prima serata del martedì, con i noti conduttori Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, e le voci della Gialappa's Band, e nello stesso orario del giovedì, con un'alternanza alla conduzione delle Iene Veronica Ruggeri, Giulio Golia, Roberta Rei, Filippo ...

Le Iene Show torna con un video-documento di Nadia Toffa : Domani, nella prima puntata de "Le Iene show", verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Domani 1 ottobre

“Le Iene Show” torna con un tributo a Nadia Toffa - un video inedito : Domani la prima attesissima puntata de “Le Iene Show”: verrà mostrato un documento in ricordo di Nadia Toffa, un video inedito dove la “Iena” chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care. Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di lasciarci, racconta di questo suo ultimo progetto. “Le Iene Show” anche quest’anno avrà un doppio appuntamento settimanale, in diretta e ...

Loretta Goggi fa una gaffe a Tale e Quale Show : intervIene Panariello : Tale e Quale Show: Loretta Goggi commette una gaffe in diretta. interviene Giorgio Panariello Durante la terza puntata di Tale e Quale Show di venerdì 27 settembre Loretta Goggi ha fatto una gaffe in diretta. Dopo l’esibizione di Lidia Schillaci, che questa settimana si è cimentata nei panni di Elisa intonando il celebre brano ‘Gli ostacoli del Cuore’, la storica giurata del varietà del primo canale del servizio pubblico ...