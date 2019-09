La prova del cuoco | Elisa Isoardi lancia una frecciatina | “Solo noi…”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 30 settembre 2019)unaai programmi di cucina ‘rivali’ de LadelLo ha fatto spesso in passato Antonella Clerici e, ogni tanto, lo fa anche, che da Antonella ha ereditato la conduzione de Ladelall’inizio della scorsa stagione, forte dell’esperienza fatta con successo tra il 2018 e il 2010, quando l’ha sostituita nel periodo della maternità: ci riferiamo al lancio di qualchenei confronti degli ormai tanti programmi di cucina, in onda su varie reti televisive. Ed è ciò che in un certo senso ha fatto oggi in diretta, tornata saldamente al timone de Ladel(dopo la non facile edizione 2018/19), affiancata da Claudio Lippi nella veste di suo braccio destro, dal 9 settembre scorso, con ascolti in crescita e tante novità. Dopo la fine della gara dei cuochi, infatti, la ...

ItaliaTeam_it : Argento mondiale per Matteo! Nella prova in linea iridata secondo gradino del podio per Matteo #Trentin! ???????… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? Inter-Juve alla prova del 7 ?? Fulmine Tortu: è settimo nella f… - paoloroversi : Invece del #vincolodimandato introduciamo il vincolo di cultura: se vuoi fare il parlamentare devi superare un test… -