La figlia di Ewan McGregor racconta | Mi incolpavo per gli stupri e gli attacchi di

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Luana Rosato Claradel noto attore, ha parlato pubblicamente del suo anno difficile facendo delle rivelazioni choc Le confessioni choc delladi, Clara, hanno fatto il giro del web e lasciato ammutoliti tutti i suoi fan: la giovane, infatti, hato per la prima volta di aver subitoe violenze da un uomo. Claraha scelto di pubblicare una lunga lettera sul suo profilo Instagram spiegando che è stata dura, per lei, aprirsi in questo modo, ma di averlo fatto nella speranza di poter “aiutare altri a sentirsi meno soli”. Così, dopo un anno difficile durante il quale ha dovuto curare il suo perenne stato di ansia e la dipendenza da farmaci per la depressione, la modella 23enne ha deciso dire il suo lungo calvario facendo delle rivelazioni sconcertanti. “Mi prendo questo momento per parlare dei disturbi ...

