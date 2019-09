EMUI 10 e Android 10 passeranno dalle beta su tanti Huawei e HONOR | ecco le date ufficiali

Aggiornamento Huawei Android 10 per Huawei P30 Pro EMUI 10 : Aggiornamento Android 10 Huawei P30 EMUI 10 - Come installare EMUI 10 / Android 10 su Huawei P30 Pro [Beta]

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10.

L'aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20

EMUI 10 Beta con Android 10 in roll out per Huawei P30 e P30 Pro in Italia : La versione Beta di EMUI 10 è disponibile anche in tanti Paesi europei, Italia inclusa. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come testarla in anteprima

Ecco quando arriverà EMUI 10 con Android 10 sugli smartphone Huawei e HONOR : A IFA 2019 Huawei ha mostrato la timeline degli aggiornamenti a EMUI 10 per i propri smartphone, a partire dai Mate 30 che saranno presentato tra poco.

Provate EMUI 10 e Android 10 in beta sul vostro Huawei P30 o P30 Pro - le iscrizioni sono aperte : sono aperte anche per gli utenti italiani le iscrizioni alla fase beta di Android 10 ed EMUI 10 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro: ecco come fare ad aderire e provare la nuova versione di Android.

Huawei P30 e P30 Pro si rinnovano con nuove funzioni e colorazioni e la EMUI 10 con Android 10 : Huawei P30 e Huawei P30 Pro si rinnovano con le colorazioni Misty Lavender e Misty Blue, la EMUI 10 con Android 10 e nuove funzioni software per la fotocamera!

EMUI 10 beta con Android 10 arriverà su vari altri modelli subito dopo gli Huawei P30 : Huawei ha annunciato l'inizio dei beta test interni per la nuova EMUI 10 con base Android 10, i primi modelli coinvolti nei test sono i flagship P30 e P30 Pro.

EMUI 10 con Android 10 è qui : aperte le registrazioni alla beta per la serie Huawei P30 : Huawei ha promesso di avviare il programma beta per l'interfaccia EMUI 10 per la serie Huawei P30 l'8 settembre 2019. Ora Huawei ha avviato il programma EMUI 10 beta per le ultime serie di punta e sono disponibili solo 2000 posti per il beta test, dei quali 500 sono riservati per la versione con log e 1500 per la versione senza log.

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10

Huawei svela quando EMUI 10 con Android Q arriverà su questi smartphone : EMUI 10 è divenuta ufficiale la scorsa settimana e ora tutti gli utenti Huawei e HONOR si chiedono quando i loro dispositivi riceveranno tale aggiornamento

Che aspetto ha EMUI 10 con il Morandi Style (video) : ancora 3 novità della UI E Android Q : Come si presenta EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? Le novità della interfaccia proprietaria non hanno riguardato solo funzioni e prestazioni ma anche lo specifico aspetto grafico della UI. Va dunque approfondito il cosiddetto Morandi Style, ovvero una combinazione di colori a due livelli per la parte superiore (informazioni) e la parte inferiore (interattiva) di molte schermate a sisstema. Proprio il sistema si ispira alla produzione ...