Def | nulla di fatto nel vertice di Palazzo Chigi | alle 18 | 30 il Cdm

(Di lunedì 30 settembre 2019) Le quattro ore dinon sono state sufficienti al governo Conte per trovare l’intesa sulle misure da inserire nel Def per scongiurare gli aumenti selettivi dell’Iva. La riunione è stata convocata dal premier Giuseppe Conte ed ha visto la partecipazione anche del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il quale ha prefigurato per l’appunto gli aumenti selettivi dell’Iva. No secco di Luigi Di Maio e Matteo Renzi con la situazione che rimane in stallo: il problema principale è quello di reperire i fondi per scongiurare le clausole di salvaguardia senza far salire il deficit del Pil oltre il 2,2%. Gualtieri: "Legge di bilancio, stiamo lavorando a varie ipotesi" Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha parlato della prossima legge di bilancio nel corso della trasmissione Mezz'ora in più su ...

