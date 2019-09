Canoa slalom | Mondiali La Seu d’Urgell 2019 | tre pass olimpici ed una finale | ma l’Italia

‘Marcia su Tokyo 2020’ : Canoa slalom - manca il campione; ciclismo - la gestione Cassani deve continuare : I Mondiali di canoa slalom disputati a La Seu d’Urgell hanno portato in dote all’Italia tre carte olimpiche su quattro disponibili: di per sé si tratta già di un passo avanti rispetto a Rio 2016, quando i pass conseguiti furono due. Se quelli del K1 maschile e femminile apparivano scontati, la vera sorpresa è giunta dalla C1 femminile, specialità che farà il suo debutto a cinque cerchi proprio il prossimo anno: la giovane Marta ...

Canoa slalom - Marta Bertoncelli : “E’ una gioia incredibile - è stata durissima con avversarie di primissimo livello” : L’Italia porta a casa tre pass olimpici dai Mondiali di Canoa slalom, con l’unico neo della canadese maschile, che il prossimo anno si giocherà probabilmente con la Germania l’ultimo biglietto continentale a disposizione. Oggi a centrare la carta per Tokyo 2020 sono stati Marta Bertoncelli e Giovanni De Gennaro (i pass non sono nominali). Così gli azzurri ed il DT al sito federale. Marta Bertoncelli: “E’ una gioia ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : nel K1 maschile titolo al ceco Jiri Prskavec : Il ceco Jiri Prskavec trionfa nel K1 maschile ai Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Nell’ultima gara di questa rassegna iridata il 26enne di Praga ha realizzato una discesa impeccabile, imponendosi nettamente con il tempo di 84.26. Per Prskavec si tratta del secondo titolo dopo quello del 2015 e si conferma così il più forte in questa stagione dopo aver dominato in Coppa del Mondo. Sugli altri due gradini del podio ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : Andrea Herzog batte Jessica Fox nel C1 femminile : La tedesca Andrea Herzog conquista il titolo nel C1 femminile ai Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Una discesa perfetta per lei sulle acque del fiume Segre, in cui fa registrare il miglior tempo in finale in 100.52 e centra così il più importante risultato della carriera. Herzog è riuscita a precedere di 94 centesimi l’australiana Jessica Fox, campionessa uscente, che si deve quindi accontentare dell’argento. La quattro ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : pass olimpico per l’Italia nel K1 maschile e nel C1 femminile! Gli azzurri non vanno però in finale : l’Italia conquista il pass olimpico nel K1 maschile e nel C1 femminile ai Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Nell’ultima giornata di gare gli azzurri non riescono ad approdare in finale, ma centrano comunque l’obiettivo principale. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia potrà quindi schierare un atleta nel kayak femminile (carta olimpica ottenuta nelle eliminatorie), maschile e nella canadese femminile, mentre in quella ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 29 settembre. Tutti gli italiani in gara : Cala il sipario sui Mondiali di Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, oggi, domenica 30 dicembre, oltre che per le medaglie si lotterà, per i pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Scatta infatti oggi il secondo ed ultimo dei giorni dedicati a semifinali e finali, con le ultime discese di C1 femminile e K1 maschile. Nel ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : nella canadese maschile vince il francese Cedric Joly : Va in archivio la prima finale ai Mondiali di Canoa slalom a La Seu d’Urgell: in Spagna il titolo iridato nella specialità olimpica della canadese monoposto maschile è del transalpino Cedric Joly. Seconda piazza per lo spagnolo Ander Elosegi, completa il podio lo sloveno Luka Bozic. Con l’Italia fuori dalla finale e senza carta olimpica nella canadese maschile, l’oro va al transalpino, che chiude in 90.84 e precede ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 28 settembre. Tutti gli italiani in gara : Chiusi i conti con le batterie, i Mondiali di Canoa slalom entrano nel vivo: a La Seu d’Urgell, in Spagna, a partire da oggi, oltre che per le medaglie si lotterà, per i pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Scatta infatti oggi il primo dei due giorni dedicati a semifinali e finali, con le ultime discese di C1 maschile e K1 ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : Elena Micozzi ed Elena Borghi eliminate nelle batterie : Termina il cammino di Elena Micozzi ed Elena Borghi ai Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Le due giovani azzurre della canadese non sono riuscite a trovare l’acuto nella seconda run delle batterie, venendo così eliminate. In semifinale ci sarà quindi una sola italiana, Marta Bertoncelli, che ha centrato il pass nella prima run con il 14° tempo. La prova di entrambe è stata compromessa da 8” di penalità, con i quali era ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : Marta Bertoncelli in semifinale nella canadese! Qualificati tutti gli azzurri del kayak : Tante buone notizie dalla gare del mattino della seconda giornata dei Mondiali di Canoa slalom a La Seu d’Urgell, in Spagna: l’Italia piazza altre quattro imbarcazioni al penultimo atto grazie al passaggio alle semifinali di domenica, nella canadese femminile, di Marta Bertoncelli e, nel kayak maschile, di Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda. Rimandate alla seconda run invece Elena Borghi ed Elena Micozzi nella ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 27 settembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (venerdì 27 settembre) si svolgerà la terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). In programma ci sono le batterie delle restanti due categorie: C1 femminile e K1 maschile. Gli atleti si sfideranno per centrare la qualificazione in semifinale, che sarà importante raggiungere anche per avere la possibilità di ottenere il pass per le Olimpiadi Tokyo 2020. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : fuori gli azzurri nella seconda run - ma il K1 femminile dell’Italia va alle Olimpiadi! : La buona notizia dalle gare del pomeriggio dei Mondiali di Canoa slalom a La Seu d’Urgell è una sola: l’Italia conquista il pass olimpico nel kayak femminile grazie al passaggio alle semifinali, ottenuto al mattino, di Stefanie Horn. Dopo la seconda run infatti tra le 30 qualificate sono rappresentate 18 Nazionali, che conquistano tutte il pass per Tokyo 2020. Le buone notizie però finiscono qui: nella seconda discesa non ce la fanno ...