Attualità Edilizia Libera | tappa a Roma per Tour BT group

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lesmo, 30 settembre 2019 – Ilsull’targato BTha fattolo scorso giovedìt nella Capitale. L’evento, in partnership con il BT Partner ALLART e patrocinato dall’Ordine degli Architetti di, ha riscosso una grande successo in termini di partecipazione. L’iniziativa, avviata a inizio 2019, ha registrato il sold-out in tutte le date organizzate, cosa che è accaduta anche per questa. Rivolto a progettisti ed architetti, ilha l’obiettivo di trasferire nozioni fondamentali in merito alle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 222 del 2016. Secondo questo decreto è possibile realizzare senza autorizzazioni alcune opere edilizie senza titolo abilitativo: tende da sole e pergolati potranno quindi essere installati senza nessuna richiesta di concessione. Durante l’incontro è emerso un utile scambio di opinioni, grazie anche alla ...

