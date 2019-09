Tumore del polmone | la chemioterapia a basse dosi controlla la malattia

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti dadeluna migliore qualità di vita grazie a un’ottima tollerabilità. È lametronomica, una strategia che prevede somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli. Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society for Medical Oncology) in corso a Barcellona, questo approccio ha dimostrato un’efficacia (in termini di sopravvivenza e di controllo della) paragonabile allastandard, riducendo nettamente gli effetti collaterali. In uno studio randomizzato di fase II (TEMPO Lung) sono stati coinvolti a livello europeo 165 pazienti colpiti dadelnon a piccole cellule, mai trattati prima (e non candidabili aa base di platino). La ricerca ha visto l’Italia in primo piano, con ...

