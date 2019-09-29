romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - tuttoggi : Lavori su linea ferroviaria Roma-Firenze, interruzione del traffico a Orvieto Scalo -
Dalla Rete Google NewsSciopero per il clima: a Roma bus deviati e caos traffico - Corriere della Sera
Sciopero per il clima: a Roma bus deviati e caos traffico Corriere della Sera
Traffico Roma del 29-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER LA PESENZA DI UN CANTIERE MENTRE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA ALTRE CODE PER Traffico SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’ SI STA CORRENDO LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA ...
Traffico Roma del 29-09-2019 ore 10 : 30 : nulla di nuovo sulle strade della capitale, dove il Traffico risulta scorrevole, regolare la circolazine anche sull’intero anello del raccordo anulare nella zona nord della citta’ si sta correndo LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. IMPEGNATE FINO ALLE 12 le strade del QUARTIERE FLAMINIO tra queste , I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE ...
Traffico Roma del 29-09-2019 ore 09 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE PELOSO CHIUSA AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E ...
Traffico Roma del 29-09-2019 ore 08 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE PELOSO CHIUSA AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E ...
Traffico Roma del 29-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATI NELLA MATTINATA IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL Traffico E PER LE LINEE BUS DI ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA APPIA E CASILINA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO, TRA LA PONTINA E L’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. IN ZONA CENTOCELLE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEI CASTANI, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE ROBINIE. PER LO STESSO MOTIVO, IN ZONA MONTE SACRO, ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO. NELE QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO. NELE QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER L’OSPEDALE S. ANDREA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANELLA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA SUOR MARIA AGOSTINA UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE, RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALL’INCROCIO CON VIA DELLE ROBINIE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA . CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA . CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 12 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA RomaNINA. SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL Traffico, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA. UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE. FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 11 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA RomaNINA. SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL Traffico, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA. UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE. FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE EST, ...