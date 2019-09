Firenze - fratelli belgi di 20 e 26 anni trovati morti in una stanza di hotel. Erano in vacanza con i genitori : Accertamenti della polizia sono in corso in un hotel di Firenze dove dentro una camera sono stati trovati morti due fratelli belgi, di 20 e 26 anni. Secondo prime informazioni stavano soggiornando nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un’altra stanza dello stesso albergo, l’hotel Minerva, di piazza Santa Maria Novella, vicino alla stazione, come dice FirenzeToday. Questa mattina il padre, ...

