F 1 | GP di Russia - Doppietta Mercedes a Sochi | vince Hamilton

Live F1 - GP Russia in diretta : Clamorosa doppietta Mercedes : Vince Hamilton davanti a Bottas Leclerc Verstappen Albon Sainz Perez Magnussen Norris Hulkenberg Stroll Kvyat Raikkonen Gasly Giovinazzi Ultimo giro - Hamilton viaggia con grande sicurezza, Bottas...

F1 - Risultato GP Russia 2019 : la Ferrari rovina tutto e regala la doppietta alla Mercedes. 3° Leclerc - ritirato Vettel : Lewis Hamilton conquista l’ottantaduesima vittoria in carriera e la nona stagionale nel GP di Russia 2019 di F1, sfruttando al meglio una finestra di virtual safety car che gli ha permesso di sopravanzare la Ferrari di Charles Leclerc. Una corsa ricca di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte quella di Sochi, iniziata con una partenza perfetta di Sebastian Vettel che ha utilizzato la scia del compagno per arrivare in curva 1 davanti ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Il nostro obiettivo è la doppietta. Abbiamo parlato per la partenza” : A pochi minuti dal via del GP di Russia (ore 13.10), sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, cresce la tensione. Le Ferrari partiranno dalla prima e terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel e, a differenza delle Mercedes, inizieranno la loro corsa con gomme soft, mentre la scuderia di Brackley ha puntato su una scelta diversa, ovvero le mescole medie, per essere più veloci dopo diversi giri. Convinto delle ...

