Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un figlio | l' ex tronista U&D è incinta

(Di domenica 29 settembre 2019) E' un momento magico per: la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. A quattro mesi dalle nozze, l'ex: la coppia non ha annunciato ancora se si tratta di un fiocco rosa o azzurro ma è chiaro che entrambi sono al settimo cielo. D'altra parte, durante l'ospitata al dating show di Canale 5, avvenuta il giorno prima del matrimonio, i due giovani avevano confessato che mettere in cantiere unsarebbe stata la loro priorità.: 'Finalmente possiamo gridarlo al mondo'è in dolce attesa: la bellissima ex Miss Italia ha voluto condividere con i suoi fan la gioia della sua gravidanza. La coppia ha atteso che i primi mesi di attesa, quelli più difficili per antonomasia, passassero e poi hanno scelto Instagram per fare l'annuncio pubblicamente. 'Finalmente possiamo gridarlo al ...

