Strage dopo la discoteca | morti 3 amici tra i 20 e 29 anni L’auto disintegrata

Trump : azioni su armi dopo Strage Texas : 20.45 Il presidente americano Donald Trump ha detto che sta parlando con repubblicani e democratici per "valutare nuove iniziative" che affrontino il tema delle armi, dopo l'ultima strage in Texas. "Ma non credo - ha spiegato - che il controllo penale su chi ha comprato le armi usate per le ultime sparatorie avrebbe fermato" le stragi. "Continuiamo a guardare - ha aggiunto sempre alle stesse cose, ma alla fine non è cambiato niente. Il ...

Dopo la Strage di Christchurch riconsegnate 10mila armi in Nuova Zelanda : In risposta agli attentati di Christchurch, la Nuova Zelanda cerca di arginare la detenzione di armi. In un mese dall’attuazione del bando, la polizia ha recuperato 10 mila armi da fuoco. A riportarlo sono fonti ufficiali, precisando che il programma di riacquisto è stato lanciato a metà luglio. La polizia ha effettuato 90 operazioni di raccolta, prendendo possesso di 10.242 armi insieme ad altre 1269 sotto ...

Stazzema - 75 anni anni dopo la Strage nazista : “Sant’Anna capitale europea contro i fascismi”. Il pm “cacciatore di SS” : “Anacronistico? No” : Settantacinque anni dopo il massacro più feroce dell’occupazione nazifascista, oggi Sant’Anna di Stazzema ha 20 abitanti che ci vivono e 560 che ci riposano, per sempre, dal 12 agosto 1944. Un paese-museo, in cui i primi si sentono quasi di troppo. I secondi, forse, pure: CasaPound ha una sede a soli 10 minuti di macchina. La commemorazione per i 75 anni dalla strage nazista delle SS, possibile solo grazie alla collaborazione dei fascisti della ...

In Nuova Zelanda il governo ha ricomprato più di 10mila armi da fuoco diventate illegali dopo la Strage di Christchurch : In Nuova Zelanda, nell’ultimo mese, il governo ha ricomprato dai cittadini 10.242 armi da fuoco. dopo la strage di Christchurch del 15 marzo, in cui l’australiano Brenton Tarrant aveva ucciso 51 persone usando armi acquistate legalmente in Nuova Zelanda, il governo della

Caporalato - un anno dopo Strage nel Foggiano : i braccianti viaggiano ancora su furgoni-killer. Le foto delle decine di sequestri dei carabinieri : I furgoni killer circolano ancora nelle campagne del Foggiano. A un anno dalla strage dei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, i braccianti vengono ancora accompagnati illegalmente nei campi. I mezzi hanno sempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla ...

Corinaldo - un indagato avvicinò Sfera Ebbasta in autogrill dopo la Strage Video Il cantante : «Mi fa schifo» : Il video postato sui social dell’incontro in un autogrill presso Ancona la notte della strage di Corinaldo di Ugo Di Puorto, arrestato in quanto ritenuto membro della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta, che pensava di aver di fronte un suo fan. Che in un’intercettazione si vantava: «Se non era per i morti, te lo giuro a quello gli “facevo” la collana».

Corinaldo : dopo la Strage Ugo Di Puorto ha incrociato Sfera Ebbasta in un'area di servizio : Durante la notte della strage di Corinaldo, tra il 7 e l'8 dicembre 2018, alcuni ragazzi della "banda dello spray" hanno incontrato per caso Sfera Ebbasta. In particolar modo uno di loro, Ugo Di Puorto, si è imbattuto nel trapper in un'area di servizio e ha registrato un video con lui. Di Puorto ha girato un video in compagnia di Sfera subito dopo la tragedia Dalle indagini sulla tragica notte di dicembre alla Lanterna Azzurra, continuano a ...

Corinaldo - Sfera Ebbasta e il ragazzo dello spray insieme all'autogrill dopo la Strage : Il video risale alla notte della strage di Corinaldo. Siamo in un autogrill che si trova lungo l'autostrada e il rapper Sfera Ebbasta viene affiancato da un ragazzo, quello che potrebbe essere uno dei suoi fan a caccia di selfie e autografi. E invece non è un semplice fan: il ragazzo che si vede nel

#elpasoCHALLENGE : un 11enne crea la sfida per aiutare la comunità dopo la Strage : Ruben Martinez, 11 anni, ha creato una ‘challenge’ per aiutare la comunità di El Paso a riprendersi dopo la strage in cui sono morte 22 persone. Lo riporta la CNN. La sfida consiste nel fare 22 buone azioni, una per ogni persona morta nell’attacco di sabato.Sono tante, spiega il bambino nel suo manifesto, le azioni che si possono fare: da pagare il pranzo a qualcuno a visitare una casa di riposo, ...

Italicus - 45 anni dopo la Strage non ha ancora responsabili. Mattarella : “Lesione al principio di giustizia affermato dalla Costituzione” : “Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare. Seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti”. Con queste parole Ordine nero, associazione segreta terroristica neofascista, rivendicò – per poi sconfessare il volantino e affermare che era frutto di un’azione personalistica di membri bolognesi di Ordine nuovo – la strage ...

I Blink 182 costretti a rimanere in hotel dopo la Strage di El Paso - : Erika Pomella Come raccontato dallo stesso Mark Hoppus, i Blink 182 sono stati costretti a rimanere chiusi in hotel durante la sparatoria di El Paso, che avrebbe avuto luogo a poca distanza da dove si sarebbero dovuti esibire I Blink 182 hanno raccontato di essere stati costretti a rimanere bloccati nel loro hotel in Texas dopo la sparatoria di El Paso. Mark Hoppus ha usato il suo profilo Twitter per dire ai fan che lui e i colleghi ...

Texas - dopo la Strage la solidarietà dei cittadini : in centinaia per donare il sangue ai feriti : dopo la sparatoria a El Paso, in cui sono morte 20 persone e altre 26 sono state ferite, la popolazione ha risposto prontamente all’appello delle autorità locali. centinaia di cittadini si sono presentati dove è stata allestito il centro di soccorso per donare il sangue. Video Twitter L'articolo Texas, dopo la strage la solidarietà dei cittadini: in centinaia per donare il sangue ai feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strage di Bologna - 39 anni dopo. Mattarella : "Svelare le zone d’ombra" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nell’anniversario della Strage di Bologna ricordando come le ombre sulla bomba che la mattina del 2 agosto 1980 distrusse la sala d'aspetto della stazione ferroviaria della città emiliana, provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, non siano state ancora diradate."Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire ...

