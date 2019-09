Fonte : wired

(Di sabato 28 settembre 2019) (foto: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images) Il mondo è tornato in piazza per chiedere ai grandi della Terra di fermare i cambiamenti climatici. Milioni di persone si sono mobilitate ai quattro angoli del globo per chiedere il taglio delle emissioni di gas serra, e garantire così un futuro alle nuove generazioni e al nostro pianeta. Centrali a carbone, allevamenti intensivi, sistemi di riscaldamento: moltissimi aspetti della nostra vita dovranno cambiare per raggiungere questo ambizioso obiettivo. A iniziare dal nostrodi: in Europa i mezzi di trasporto sono responsabili da soli di un quarto delle emissioni di gas serra, e rappresenta la prima causa di inquinamento nelle città. Ma quali sono i più inquinanti, cosa possiamo fare oggi pernelpiù green, e come viaggeremo in futuro per minimizzare il nostro impatto sul pianeta? Vediamo. Questione di ...

MilanoCitExpo : Si può viaggiare in modo sostenibile? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - lucabattanta : RT @Guglielmo_Totti: @lucabattanta @FacchiniAlberto @EAlessandrolodi Impossibile perché il plasma ionizzato non può viaggiare in tubo ma in… - Guglielmo_Totti : @lucabattanta @FacchiniAlberto @EAlessandrolodi Impossibile perché il plasma ionizzato non può viaggiare in tubo ma… -