Sampdoria-Inter 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | SENSazIonale | Epic Brozo FOTO

Sampdoria-Inter : 1-3. Conte resta a punteggio pieno e riporta la Juve a distanza di sicurezza. Sampdoria ultima e in crisi nera : Sei su sei, punteggio pieno e vetta della classifica in solitaria. Ennesimo scoglio superato con brillantezza dall’Inter di Antonio Conte, che si impone a Marassi contro la Sampdoria per 3 a 1 e riprende il primo posto che momentaneamente le aveva scippato la Juventus vincitrice a sua volta in casa contro lo Spal. Non è stato un successo facile quello dei nerazzurri, che hanno comunque dato un’ottima impressione su un campo ...

LIVE Sampdoria-Inter 1-3 - Serie A in DIRETTA : Sanchez e Gagliardini affondano Di Francesco. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Fine della partita, l’Inter batte la Sampdoria 3-1. 93′ Vola a respingere Handanovic su un tiro di Ronaldo Vieira da fuori area. 92′ Rigoni mette in mezzo dalla destra per Quagliarella che però non arriva a colpire di testa. 91′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 90′ Murru dalla sinistra mette in mezzo un grande cross per Quagliarella, ma ...

LIVE Sampdoria-Inter 1-3 - Serie A in DIRETTA : Lukaku vicino alla quarta rete : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 90′ Murru dalla sinistra mette in mezzo un grande cross per Quagliarella, ma l’attaccante non trova la porta di testa. 88′ Caprari per Murru che mette in mezzo per Quagliarella che non però non riesce a girarsi bene e il tiro viene deviato. 86′ Lukaku supera in velocità Chabot e prova il pallonetto su Audero che però ...

LIVE Sampdoria-Inter 1-3 - Serie A in DIRETTA : Caprari e Bonazzoli dentro per l’assalto finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Crampi per Bastoni ma l’Inter ha finito le sostituzioni. 77′ Sampdoria nonostante la superiorità numerica non riesce a sfruttarla a dovere, non riuscendo a scambiare nello stretto. 75′ Cross di Barella e D’Ambrosio va vicino al quarto gol, ma non trova la porta. 73′ Fuori Linetty e dentro Caprari per la Sampdoria. 71′ Rigoni punta Asamoah e mette ...

LIVE Sampdoria-Inter 1-3 - Serie A in DIRETTA : Gagliardini firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ Dentro Ronaldo Vieira per Ekdal nella Sampdoria. 67′ L’Inter prova ora a rallentare i ritmi fraseggiando a centrocampo. 65′ Dentro Barella e fuori Sensi per l’Inter. 63′ Fallo di Brozovic su Murru che aveva sventato un contropiede di Lukaku. 61′ Gooooooool, Gagliardiniiiiiii, Audero su tiro di Brozovic non riesce a trattenere il pallone e sul ...

