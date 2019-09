E ora Germania e Francia vogliono controllare tutti i propri dati

Germania - ancora giù l'indice pmi Profondo rosso a Piazza Affari : Mercato azionario in netto calo con una perdita accentuata dopo che e' stato reso noto il dato negativo dell'indice Pmi manifatturiero della Germania Segui su Affaritaliani.it

Polonia-Germania - Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.00 andrà in scena il primo quarto di finale degli Europei di volley 2019 tra Polonia-Germania. Un match che vede i ragazzi di Heynen decisamente favoriti. I tedeschi dopo un inizio poco incoraggiante sono riusciti a trovare la propria identità e a superare il girone. La squadra guidata da Andrea Giani ha vinto e convinto contro l’Olanda agli ottavi. La Polonia ha asfaltato la Spagna con un netto 3-0. Nei diciotto ...

Gruppo Riva - in Germania scioperano gli operai del colosso siderurgico : “Pagati 30% meno”. Fiom : “Preoccupati per i lavoratori italiani” : “Stiamo lottando non soltanto per i nostri diritti, ma per quelli dei lavoratori di tutta Europa”. Da oltre 14 settimane, i centotrenta lavoratori degli stabilimenti tedeschi di Treviri e Horath del Gruppo Riva sono in sciopero per protestare contro la mancata applicazione del contratto nazionale: “Il nostro stipendio è inferiore del 20/30% rispetto a quello previsto dal contratto” racconta Georg Rentmeister, uno dei lavoratori che giovedì è ...

Gruppo Riva - in Germania scioperano gli operai del colosso italiano : “Pagati 20-30% in meno”. Fiom : “Pericolo per i lavoratori italiani” : “Stiamo lottando non soltanto per i nostri diritti, ma per quelli dei lavoratori di tutta Europa”. Da oltre 14 settimane, i centotrenta lavoratori degli stabilimenti tedeschi di Treviri e Horath del Gruppo Riva sono in sciopero per protestare contro la mancata applicazione del contratto nazionale: “Il nostro stipendio è inferiore del 20/30% rispetto a quello previsto dal contratto” racconta Georg Rentmeister, uno dei lavoratori che giovedì è ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti" dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

I ministri europei ora scuotono la Germania : In un’Europa con l’economia che non promette bene, all’indomani dell’annuncio di Mario Draghi sul nuovo ‘bazooka’ della Bce per sostenere una ripresa che ancora non si vede, accade ciò che fino a ieri sembrava impossibile: la Germania finisce sotto accusa. Succede a Helsinki, alle riunioni informali dei ministri europei delle finanze organizzate per oggi e domani dalla presidenza di turno finlandese. ...

Italia-Germania baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per la Nazionale italiana di baseball è arrivato il momento di fare sul serio, con la Selezione del Bel Paese che è giunta ai quarti di finale degli Europei 2019, in cui affronterà in quel di Bonn i padroni di casa della Germania, quarti nel gruppo A, con gli azzurri che si sono invece aggiudicati il raggruppamento B a punteggio pieno. La partita si svolgerà quest’oggi, venerdì 13 settembre, alle ore 19, presso il campo 1 di Bonn, ma per ...

Italia-Germania - Quarti Europei softball 2019 : programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Germania nei Quarti di finale degli Europei 2019 di baseball, gli azzurri scenderanno in campo venerdì 13 settembre (ore 19.00) per affrontare la compagine teutonica in quel di Bonn. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico dopo aver vinto il proprio girone con cinque successi all’attivo tra cui quello pesante contro la Spagna e punta dritto alla semifinale ma non deve sottovalutare un ...

Italia-Germania - Europei baseball 2019 : data - programma - orario e tv dei quarti di finale : Sarà contro i padroni di casa della Germania il quarto di finale che vedrà impegnata l’Italia agli Europei di baseball 2019 in corso a Bonn e Solingen. Gli azzurri arrivano da cinque vittorie in altrettanti incontri, nel girone con Francia, Croazia, Austria, Spagna e Belgio, superate in questo ordine. Per quel che concerne invece i tedeschi, invece, sono giunti due iniziali successi contro Svezia e Gran Bretagna, seguiti poi dalle ...

Neuer e il chiaro messaggio alla concorrenza : “mi rendo conto se non servo più. Amo il calcio e sono ancora utile alla Germania” : Manuel Neuer lancia un chiaro messaggio alla concorrenza: il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca si sente ancora fra i migliori nel suo ruolo e allontana l’ipotesi ritiro Negli ultimi giorni, il portiere del Barcellona, Marc-Andrè Ter Stegen, ha mostrato un po’ di insofferenza per il suo ruolo di secondo in nazionale. L’estremo difensore tedesco vorrebbe una chance per dimostrare la sua affidabilità fra i ...

Video/ Germania-Olanda - 2-4 - : gol e highlights - poker degli orange ad Amburgo : Video Germania-Olanda, risultato finale 2-4,: gli orange di Koeman calano il poker e si rilanciano alla grandissima nella corsa verso Euro 2020.

LIVE Germania-Olanda 2-3 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : partita infinita Malen rimette avanti gli orange : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 88′ Attacca a pieno organico la Germania, Brandt ora si è spostato sulla destra con Havertz a sinistra e Gnabry da falsa punta. 86′ Havertz si è messo dietro le punte e prova a creare scompiglio tra centrocampo e difesa olandese. 84′ La Germania abbandona il 3-5-2 a favore di un 4-3-1-2 con Brandt e Gnabry punte. 83′ ...

Diretta Germania Olanda/ Streaming video e tv : gli orange a rischio flop : Diretta Germania Olanda Streaming video e tv: big match ad Amburgo, ma gli Orange sono a rischio flop nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2020.