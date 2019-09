Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) L’incontro dal titolo ‘Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society’, a margine dell’Assemblea Onu, durante il quale interverrà, come rappresentate della società civile, è al centro dell’intervista di Davide, presidente dell’Associazione, al Corriere della Sera, nella quale il cofondatore del Movimento 5 stelle ribadisce il ruolo di Di Maio come leader del M5s.“Luigi è il capo politico del Movimento ed è stato confermato pochi mesi fa dalla stragrande maggioranza dei nostri iscritti con un voto online su, così come è stata approvata la sua proposta di costituire un team del futuro. Stiamo ultimando i dettagli per far partire il processo con cui tutti potranno proporre il proprio progetto e candidarsi per far parte di questo ...

francoserpico : Casaleggio: 'Porterò #Rousseau all'#ONU' -