Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fridays for futures l’onda verde regione italiana di tutte le età Dalle prime ore di oggi sta riempiendo e colorando le piazze di 160 cifre da Palermo a Milano il 27 paesi in tutto il mondo molti gli slogan Ci avete rotto i polmoni gridano Torino mentre da Palermo la denuncia il mondo non è una discarica da Napoli la ricetta Non ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Interpol vs foreign fighters : 12 sospettati : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Interpol vs foreign fighters: individuati 12 nuovi sospettati nelle ULTIME settimane, 27 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti spunta una talpa dell’ACI ad accusare il presidente Donald Trump sollecito interferenze sul voto del 2020 da parte di Luca e la Casa Bianca tentò di insabbiare i contenuti della telefonata con zelenskij capo del governo ucraino a cose che fanno sollevare l’ex candidato alla Casa Bianca Hillary ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli : Pensioni ultime notizie: Quota 100, risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano i risparmi generati da Quota 100, in base ai dati dell’Osservatorio Inps aggiornati a metà settembre e studiati dal Sole 24 Ore. Dalla nuova misura di pensione anticipata si attende pertanto un risparmio di circa 1,767 miliardi di euro: si tratta di una somma che supera le aspettative iniziali diffuse dal premier Conte ...

Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’aifa dei lotti di ranitidina e che nel 2018 era stata anche causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti valsartan ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : scontro M5s-Pd su vincolo di mandato - 27 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 27 settembre 2019: scontro tra M5s e Pd. Caso Trump: 'La Casa Bianca tentò di nascondere tutto'.

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione a vento con informazione Gabriella Luigi in studio orrore nella metropolitana di Roma dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo accoltellato un vigilante più volte poi lo avvisarmi e con quella stessa pistola si è sparato alla testa togliendosi la vita è accaduto nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina sul posto la polizia evacuata la stazione percussioni Sul servizio della ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si torna a parlare del processo sulla trattativa stato-mafia perché tra i reati contestati dalla Procura di Firenze ha l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo del 14 maggio 93 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Roma Costanzo lo si evince ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac scuote il paese che adesso è in lutto e c’era che è morto all’età di 86 anni e si era ritirato da diverso tempo della politica della vita pubblica viveva con la moglie nella sua casa a Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e ...

