Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Quante volte al giorno ci sentiamo insicuri, pensiamo di non, o che le cose non andranno come vorremmo? Capita spesso, in una conversazione con il nostro capo, al lavoro, o in famiglia quando dobbiamo dire qualcosa di importante e non troviamo il coraggio. Succede perché quando ci sentiamo insicuri vediamo solo quello che non sappiamo fare. E partiamo male, perché essere ossessionati da ciò che è sbagliato in noi e cercare di aggiustarlo è una battaglia persa. Per aumentare fiducia e, è molto più utile sviluppare i punti di forza che cercare di migliorare i punti deboli. Lo dice, con tanto di esempi pratici Gill Hasson, una delle massime esperte di crescita personale e professionale, una vera e propria autorità nel campo del self- help. “Fiducia in sé enon sono scolpite nella ...

HuffPostItalia : 'Se vuoi farcela non pensare di fallire'. L'autostima è un Jolly, qualche regola per costruirla (e migliorare la tu… - tramontidestate : @adoringcinema assolutamente sì ?? puoi scrivermi quando vuoi, ho i dm a disposizione; anche solo per dirti che puoi farcela sempre! - AuroraStefania4 : @0rchideaviola NUU... Non abbatterti bub, so che puoi farcela, ad esempio, se vuoi, puoi parlare con me quando vuoi???? -