Sciopero globale del clima | è arrivata la ‘giustifica’ che nessuno si aspettava

Global strike for climate - giovani in piazza per lo Sciopero globale per il clima : Oggi venerdì 27 settembre è il giorno del terzo Global strike for climate lo sciopero Globale per il clima lanciato dal movimento Fridays For Future per chiedere un forte impegno e una svolta della politica nella lotta ai cambiamenti climatici. In Italia sono 116 le città che hanno aderito all'iniziativa e che vedranno in strada non solo studenti e ragazzi ma anche adulti e movimenti.Continua a leggere

La giustificazione “per Sciopero globale” è una buona idea? : (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Qualche giorno fa Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione del governo Conte bis, ha inviato una circolare al tutte le scuole d’Italia: vanno giustificate le assenze degli studenti che partecipano ai Climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È la prima volta che un ministro invita i dirigenti a considerare una assenza per sciopero degli studenti come ...

Sciopero globale del Clima 27 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In questa settimana dedicata alla #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il Clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo, e che vedrà questo venerdì 27 Settembre 2019 il terzo Sciopero Globale del Clima, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio. Sono previsti cortei in 160 città italiane, e anche noi di Rete Meteo Amatori, prenderemo parte alla ...

Terzo Sciopero globale per il clima domani a Pescara : Pescara - Fridays For Future Pescara torna in piazza venerdì 27 settembre, con appuntamento all'Arena del Mare (Madonnina del Porto) alle 9: rispondendo alla chiamata internazionale di una settimana di mobilitazione per il clima, dopo una serie di azioni e incontri organizzati con la cittadinanza durante la climate Action Week, il movimento continua a farsi sentire con rivendicazioni sul piano comunale, regionale e nazionale. Il ...

Clima - ieri lo Sciopero globale guidato dai giovani : 4 milioni in piazza [GALLERY] : Il cambiamento Climatico parte dai giovani: al via lo sciopero globale per sensibilizzare sui temi di Clima e ambiente: giovani studenti hanno saltato la scuola in massa ieri per unirsi alla manifestazione. La militante Greta Thunberg ha dichiarato che “è solo l’inizio”, in vista del vertice dei giovani delle Nazioni Unite in programma nella giornata di oggi. Circa quattro milioni di persone si sono riversate nelle strade delle ...

Perché uno “Sciopero globale per il clima” può funzionare : (foto: Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Dal 20 al 27 giugno gli studenti del movimento Friday For Future tornano a colorare le piazze di tutto il mondo per chiedere ai governi di ascoltare l’allarme degli scienziati e affrontare la crisi climatica. Stavolta, però, hanno invitato gli adulti a dare una mano unendosi a loro nel terzo sciopero globale per il clima. Vista la posta in gioco, è un invito che non si può ...

Clima - la Cgil aderisce allo Sciopero globale. Un passo importante - ma non è abbastanza : Mentre scrivo arrivano le immagini dello sciopero globale del Clima di venerdì 20 marzo. Decine di migliaia di persone, in migliaia di città. Berlino straripa di ragazzi, ma anche fuori dall’Europa, dall’Australia al Bangladesh, i giovani dei Fridays For Future scendono in piazza per gridare la loro paura di un futuro devastato e senza risorse. E la partecipazione sarà ancora più eclatante venerdì 27 prossimo, se si pensa che oltre un ...

Al via lo “Sciopero” globale per il clima guidato da Greta Thunberg : Al via lo “sciopero” globale per il clima: da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, gli attivisti partecipano oggi a numerose manifestazioni in difesa del pianeta. Immancabile la presenza di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative contro i cambiamenti climatici: la giovane si trova a New York in vista del summit ONU sul clima del 23 settembre. Il Global climate Strike è il 3° di una serie di ...

Clima - in piazza per 'Sciopero globale' : 9.43 Migliaia di studenti sono scesi in strada da in Australia,Thailandia,Indonesia e India, dando inizio allo 'sciopero globale', in vista del summit Onu sul Clima,previsto da lunedì a New York Lo riferiscono i media internazionali. Manifestazioni e cortei in programma a breve in Giappone,Filippine e Birmania: saranno 150 i Paesi coinvolti in tutto il mondo. Il clou è previsto proprio a New York,dove Greta Thunberg guiderà le manifestazioni: ...

Lo Sciopero globale del clima potrebbe cambiare le cose? : (foto: BEN STANSALL/AFP/Getty Images) Da venerdì a venerdì. A partire dal 20 settembre e per tutta la settimana, gli organizzatori di azioni per il clima in tutto il mondo pianificano il Global climate Strike, con la speranza che questa volta un’ampia partecipazione possa fare la differenza. Questo è il secondo sciopero globale dell’anno dopo, quello di metà marzo dove i cittadini di 40 paesi erano scesi nelle strade contro ...

Domani assemblea per organizzare terzo Sciopero globale : Roma – Dal 20 al 27 settembre si terra una settimana di mobilitazione internazionale per il clima che culminera’ con il terzo sciopero globale il 27. “Come Fridays for Future Roma- spiega una nota- vogliamo allargare l’organizzazione di queste giornate a tutte le realta’ che come noi lottano quotidianamente per la difesa dell’ambiente. Abbiamo per questo convocato per Domani 4 settembre alle 17,30 alla ...