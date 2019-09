Rocket League incontra Harry Potter in questo gioco ispirato al Quidditch

Intel avvicina gli esports alle Olimpiadi : Street Fighter e Rocket League tra gli eventi di contorno a Tokyo 2020 : La collaborazione di Intel a livello globale come Worldwide Partner con il Comito Olimpico Internazionale comporta inevitabilmente un’evoluzione a livello tecnologico e digitale delle competizioni sportive più antiche del mondo. Certamente mai nell’Antica Grecia avrebbero potuto immaginare uno sviluppo che comprendesse computer, connessioni iperveloci e Intel ligenze artificiali: strumenti ormai indispensabili nell’era moderna sia per aiutare gli ...

Rocket League - fan infuriati per la rimozione delle loot box : A riprova del fatto che non tutti sono d'accordo su una certa decisione, la notizia secondo cui Psyonix rimuoverà da Rocket League le loot box ha ottenuto risposte contrastanti da parte dei fan.Molti sono d'accordo con lo studio di sviluppo, mentre altri sostengono che da quando il gioco è approdato su Epic, la società lo sta "rovinando". Sotto al tweet pubblicato da Psyonix, una serie di utenti ha espresso le proprie perplessità a riguardo: ...

Rocket League sta per abbandonare il sistema di loot box casuali : In arrivo interessanti novità per l'apprezzato Rocket League per quanto riguarda il sistema di loot box.Le casse premio sono state introdotte nel 2016 ("per finanziare i nostri montepremi ed eventi di eSport", affermava allora Psyonix), ma fino ad ora assegnavano ai giocatori degli oggetti casuali.Tutto cambierà entro la fine dell'anno, tuttavia, secondo una nuova dichiarazione sul sito Web di Rocket League. Psyonix afferma che presto rimuoverà ...