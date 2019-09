Quel terribile amore dei giovani per l' apocalisse

Al Bano - lo sfogo amaro su Ylenia e Quel terribile destino scritto in un film : Al Bano Carrisi è sicuramente tra i cantanti più apprezzati. Le sue canzoni e la sua vita hanno affascinato gli italiani, tanto da essere raccontati in un docu-film. È la mia vita racconta, nel dettaglio, la vita di Al Bano Carrisi. Non solo un atto di elogio al cantante, ma un vero e proprio documentario che ripercorre i suoi passi a partire dal matrimonio con Romina fino ad arrivare al recente ricovero in ospedale, avvenuto nel 2016, per ...

Donna dopo una lite con il marito lo lega ad una sedia e Quello che gli fa è terribile : Una Donna di 56 anni, Victoria Thomas Frabut, ha avuto una lite molto violenta con il marito e poi, al culmine della rabbia, prima lo ha legato ad una sedia e poi lo ha evirato usando il coltello da caccia dello stesso. L’uomo, James, di 61 anni, prima era stato stordito dalla Donna e poi sottoposto a questa atroce sevizia. La Donna è stata arrestata e per lei l’accusa è stata quella di sequestro i persona e lesioni gravi. Appena ...

Sbaglia e invece del collirio mette negli occhi la colla - terribile Quello che accade dopo : Una donna anziana era stata operata di cataratta e le era stato prescritto il collirio da mettere negli occhi una volta al giorno. La donna, Irmgard Holm di Glendale che vive in Arizona, un giorno ha Sbagliato flaconcino e, invece di mettere delle gocce di collirio, ha messo gocce di colla. Quando si è resa conto dell’errore ha messo subito acqua fresca ma il danno ormai era tale che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. I medici ...

Pensa di stare per morire e confessa un segreto terribile - poi i medici riescono a guarirlo e Quello che accade è terribile : Un uomo di 57 anni ha avuto un ictus e, in quei momenti, poiché era convinto di stare per morire, ha confessato che 32 anni prima aveva ucciso un uomo, un suo vicino di casa perché temeva avesse una reazione con la moglie. Questo delitto era rimasto, appunto per 32 anni, senza un colpevole ma, con quella confessione, la polizia ha riaperto il caso. Questa vicenda si è svolta nel Tennesee dove esiste la pena do morte. In seguito, i medici che ...

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di Quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Vuole farle una sorpresa e mette una collana costosissima nella torta - la fidanzata la ingoia per sbaglio - Quello che accade dopo è terribile : Un ragazzo cinese, Xiao Li, di 22 anni voleva fare una sorpresa strepitosa alla sua fidanzata, Wang Xue e, per questo, le ha comprato una collana bellissima del valore di 500 euro. Il ragazzo , per rendere ancora tutto più magico, le ha fatto preparare una torta e ha fatto mettere all’interno la collana senza immaginare quello che sarebbe accaduto. La ragazza, ignara di tutto, ha dato un morso alla torta e ha preso proprio la parte che ...

Fa una foto al suo bambino è Quello che succede è terribile : Ogni giorno si scattano tantissime foto ai bambini ma, a volte, troppo velocemente le si guardano e le si mettono da parte. Per fortuna una mamma, Julie Fitzgerald la foto che ha scattato al suo bambino l’ha guardata molto bene e quando ha visto che appariva una luce bianca nell’occhio del bambino si è sorpresa e anche un po’ allarmata. Proprio per questo ha consultato internet e ha avuto riscontro al suo timore. Quella luce bianca non ...

Vuole fare una sorpresa alla sua fidanzata - si fa chiudere in un pacco e si fa spedire - Quello che accade dopo è terribile : Un ragazzo aveva avuto un’idea originale per fare un regalo alla sua fidanzata: si era fatto chiudere in un pacco e spedire all’indirizzo della sua fidanzata. Lo aveva aiutato un amico che aveva accuratamente sigillato il pacco e chiamato un’impresa di spedizioni. Purtroppo, non è andato tutto come previsto perché il corriere che avrebbe dovuto recapitare il pacco entro massimo trenta minuti ha sbagliato indirizzo e il pacco è arrivato dopo ...

Acquista uno yogurt ai mirtilli e Quello che c’è dentro è terribile - inorridito posta la foto sui social : Un ragazzo ha Acquistato uno yogurt ai mirtilli. Lo ha aperto e ha iniziato a mangiarlo ma poi, ad un certo punto, ha visto qualcosa che pur di colore scuro, non assomigliava affatto ad un mirtillo. L’ha tolto dal vasetto per guardare meglio e ha subito capito che si trattava di ben altro che di frutta: uno scarafaggio. Ha scattato una foto e l’ha postata sui social commentando così: ” Era troppo croccante x essere un mirtillo… Non si può ...

Marito e moglie devono cambiare casa e Quello che accade è terribile : Una coppia, Mark Higgins e sua moglie Becky Szenk, con una bambina, dopo tanti anni di sacrifici era riuscita finalmente a realizzare il suo sogno : comprare una casa nuova vicino al posto di lavoro, il loro pub. Dopo aver messo un annuncio sui social per trovare una ditta di traslochi si era fatto avanti un uomo, Lee Green, che si era mostrato da subito gentile e molto competente. La coppia, dopo aver fatto svuotare da quell’uomo la loro casa, ...

Fa la doccia - appoggia la fede che scivola nel wc - Quello che accade dopo è terribile : Un uomo cinese aveva l’abitudine di togliere la fede per fare la doccia. Un giorno mentre faceva la doccia alla fine del suo turno di lavoro, ha appoggiato la fede in bilico e questa è scivolata all’interno del water. L’uomo si è disperato, forse non sapeva come dirlo alla moglie magari temendo anche di non essere creduto raccontando le modalità con cui aveva perso la fede e allora ha infilato il braccio nel wc per un tentativo disperato ...

Ristorante usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti - Quello che accade dopo è terribile : Un Ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi ...