Metro 2033 Redux e Everything sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store

Il romanzo di Metro 2033 otterrà un adattamento cinematografico : La compagnia russa TNT-Premier Studios, TV-3 Channel e Central Partnership Film Company, facenti parte di Gazprom Media, si sono riuniti per produrre un film basato sul romanzo fantascientifico di Dmitry Glukhovsky "Metro 2033". Il romanzo è già stato utilizzato per sviluppare i giochi omonimi, con l'arrivo del più recente Metro Exodus.Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. La prima russa del film è prevista per il 1° gennaio 2022. Il ...