Meteo | qualche nube o banco di nebbia | oggi dominio del Sole

Meteo - da domani torna l'estate : weekend di sole con qualche pioggia al Nord : A partire da venerdì, le previsioni Meteo annunciano che il tempo andrà decisamente migliorando grazie ad un promontorio di alta pressione in avvicinamento da ovest....

Previsioni Meteo week end : tanto sole al centro-sud - qualche disturbo al Nord : Ci apprestiamo a vivere un week end nel complesso all'insegna del sole sull'Italia. L'alta pressione infatti tornerà ad interessare la penisola garantendo condizioni di stabilità atmosferica nelle...

Previsioni Meteo : alta pressione in rinforzo e bel tempo - qualche temporale al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : L’alta pressione va via via rinforzandosi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Solo sulla parte sudorientale ed estrema meridionale della penisola, basso Adriatico, Calabria e Est Sicilia, rimangono ancora attive, per oggi, modeste correnti settentrionali lungo il bordo orientale dell’anticiclone, responsabili di qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane associato a locali rovesci o a qualche temporale. Ecco più nel ...

Previsioni Meteo : alta pressione - 9/10 giorni di bel tempo con qualche disturbo [MAPPE] : Modelli piuttosto univoci nel prospettare l’avvento di un’alta pressione abbastanza longeva sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, con estate settembrina per diversi giorni. Le ultime elaborazioni danno il promontorio anticiclonico piuttosto strutturato e in rinforzo nei prossimi giorni con prospettive di tempo stabile e ampiamente soleggiato su gran parte del Paese. Ci saranno delle fasi in cui potranno ...

Meteo : week-end gradevole e con qualche temporale - le previsioni : La forte perturbazione che ieri ha attraversato l nord, causando anche dei nubifragi come ad esempio a Ferrara, ha già abbandonato l'Italia e alle sue spalle ha lasciato un modesto flusso d'aria...

Meteo Italia LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : molte nubi e qualche temporale sull’Appennino - avanza il peggioramento da Ovest : Contesto generale di ampio bel tempo, oggi, su gran parte del Paese. Anche l’instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi risulta fortemente ridotta rispetto ai giorni passati, pur tuttavia nubi cumuliformi sono fiorite diffusamente lungo tutta la dorsale appenninica, sui rilievi alpini e prealpini e rilievi interni delle isole maggiori. Questo pomeriggio non sono presenti fenomeni particolarmente estesi, ma diversi a carattere locale e ...

Previsioni Meteo 24 agosto : un sabato tra sole e qualche temporale - anche intenso : L'ondata di calore è ormai un ricordo, ma ci sarà ancora un clima ancora estivo con temperature abbastanza nella norma. Tuttavia l'instabilità porterà ad una discreta attività temporalesca specialmente nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni.Continua a leggere

Meteo : caldo su gran parte d'Italia - qualche temporale sui rilievi : Meteo | Dopo i temporali a tratti molto intensi rilevati nella serata di ieri sul nord-ovest, la situazione è in deciso miglioramento. L'egemonia dell'anticiclone africano proseguirà per l'intera...

Previsioni Meteo : oggi alta pressione con sole prevalente - qualche disturbo localizzato [MAPPE] : Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini. Stato del cielo e fenomeni Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità ...

Previsioni Meteo : avanza l’alta pressione - oggi caldo gradevole e qualche temporale [MAPPE e DETTAGLI] : Va gradualmente ricucendosi lo strappo nordatlantico che ha avuto corso nelle ultime 48-60 ore apportando un sensibile calo delle temperature e anche una iniziale più diffusa instabilità. L’alta pressione dalla Spagna, settori occidentali del bacino, Nord Africa, avanza progressivamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con tempo che tende a una stabilità più generalizzata su tutto il Paese. Tuttavia, per la giornata ...

Previsioni Meteo 16 agosto - caldo in aumento nel weekend e qualche temporale : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 16 agosto e del weekend 17 e 18 agosto indicano che saranno quasi ovunque giornate di bel tempo, tra caldo in aumento anche se il clima resterà ancora gradevole e qualche temporale. Nelle prossime ore i termometri cominceranno a guadagnare nuovamente qualche grado.Continua a leggere

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : sole e tanto caldo - fino a 38/39°C. Qualche rovescio su Alpi e Prealpi [MAPPE] : Sabato di caldo intenso e assolato su gran parte del Paese. Una certa attività cumuliforme ha interessato e sta interessando ancora le aree Alpine e preAlpine, con nubi irregolari, locali addensamenti e Qualche rovescio sparso qua e là magari anche Qualche isolato temporale, ma fenomeni di poca consistenza. Nubi cumuliformi un po’ più sviluppate in verticale, hanno interessato anche i rilievi del Potentino con Qualche isolato acquazzone, ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : nubi irregolari e qualche breve rovescio sui rilievi - ma localizzato : Giornata piuttosto tranquilla, quella odierna, su tutto il Paese. Non si sono registrati, né sono in atto, fenomeni particolarmente significativi. C’è stata una certa attività cumuliforme pomeridiana in prossimità un po’ di tutti rilievi più importanti e nubi irregolari sono ancora presenti, ma i fenomeni associati sono stati e sono davvero scarsi. Stato del cielo e fenomeni qualche addensamento più acceso, come visibile ...

Previsioni Meteo : oggi domina il sole - qualche temporale pomeridiano al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Inizio settimana all’insegna dell’alta pressione prevalente, tuttavia i massimi barici sono ancora concentrati sull’Ovest del nostro Bacino, quindi anticiclone che protegge l’Italia, ma più con azione periferica. Difatti, qualche infiltrazione di aria più umida atlantica, specie alle medie quote, è presente già da queste ore mattutine soprattutto su parte delle regioni settentrionali alpine e prealpine centro-orientali, ...