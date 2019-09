Juve | contro la Spal tornerà in attacco Cristiano Ronaldo con Higuain

Aspettando Inter - Juve : due gare prima dello scontro tra le acerrime nemiche : La Juventus, nella passata stagione, ha vinto l’ottavo scudetto consecutivo con ben cinque giornate d’anticipo, segno che la concorrenza non è pervenuta, ma quest’anno l’andazzo sembrerebbe diverso, infatti nel primo mese di campionato l’Inter è diventata l’anti Juve. Con l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte e dopo un mercato ad hoc, la società di Suning sta viaggiando a gonfie vele, tanto da occupare in solitaria la vetta della ...

Juve - il piano degli ultras contro gli altri tifosi “rivali” del primo anello perché non avevano aderito allo sciopero del tifo : Milano poteva essere ancora una volta lo scenario di una battaglia tra ultras. Quattro mesi dopo l’agguato del 26 dicembre 2018 teso dagli interisti contro i napoletani (ne fece le spese Daniele Belardinelli, tifoso del Varese), in una trasferta i capi dei “Drughi” della Juventus volevano dare una lezione ad altri sostenitori della curva bianconera, gli eterni rivali del primo anello. “Io mi faccio arrestare che con questi qua sotto bisogna ...

Juventus - si lavora in vista della gara contro la Spal : recuperato Cristiano Ronaldo : La Juventus, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Spal. Per il tecnico toscano c'è da gestire l'emergenza legata ai terzini visto che oltre a Danilo e Mattia De Sciglio sabato potrebbe mancare anche Alex Sandro che oggi non era al JTC per motivi familiari. Perciò senza il brasiliano Maurizio Sarri sarà costretto ad inventarsi qualcosa. Il ...

'The Athletic' - retroscena Juve-Guardiola : ci sarebbe stato incontro fra le parti a marzo : Nonostante siano passati più di 20 giorni dalla fine del calciomercato, uno degli argomenti più chiacchierati resta proprio questo, in particolar modo oltre alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi in gennaio (la Juventus dovrà necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori), si parla anche di clamorosi retroscena di mercato associati a possibili incontri importanti nei mesi scorsi. Recentemente si è parlato della ...

Juventus - emergenza terzini contro la Spal : solo Cuadrado a disposizione - la mossa di Sarri per la fascia sinistra : La 5^ giornata non è ancora andata in archivio ma già si pensa alla prossima giornata con la Juventus impegnata davanti al pubblico amico contro la Spal con il pensiero rivolto anche alla sfida di Champions League contro il Leverkusen. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza terzini. Probabilmente a disposizione ci sarà solamente Cuadrado, infatti Danilo e De Sciglio sono infatti infortunati e ...

Infortuni Juventus - ko Danilo : ecco quando tornerà! Alex Sandro out contro la SPAL : Infortuni Juventus- Infermeria bianconera decisamente affollata in questo inizio di stagione. Come confermato dall’ultimo match contro il Brescia, Danilo ha riportato un problema muscolare il quale lo costringerà a stare fermo almeno fino alla prossima sosta. Piove sul bagnato in casa bianconera: out Danilo e fuori anche De Sciglio, Sarri dovrà affidare la corsia di destra a Cuadrado. Occhio anche al possibile forfait di Alex Sandro in ...

Juventus - insulti razziali contro Pjanic : la risposta del bosniaco -FOTO- : Juventus – Bruttissimo episodio a Brescia. Durante il match tra i neopromossi e la Juventus, Pjanic è stato assoluto protagonista. Purtroppo però non solo per la prestazione in campo ma per alcuni insulti razziali ricevuti dai tifosi bresciani. Le prime giornate di Serie A, d’altronde, sono state contraddistinte da tanti, troppi episodi simili: da Cagliari-Inter a Verona-Milan fino ad Atalanta-Fiorentina, quando Dalbert ha chiesto ...

Juventus - mercoledì di riposo per i bianconeri : Danilo out contro la Spal : La Juventus ieri sera ha battuto il Brescia per 1-2. I bianconeri hanno vinto in rimonta grazie ad un autogol e alle rete di Miralem Pjanic. Adesso però la Juve deve pensare alla prossima sfida, in programma sabato alle ore 15. I bianconero oggi non si alleneranno e godranno di un giorno di riposo. La squadra da domani riprenderà la preparazione e contro la Spal Maurizio Sarri non avrà a disposizione Danilo, che ieri è uscito nel primo tempo ...

Juventus - le reazioni social alla vittoria contro il Brescia : vittoria in rimonta per la Juventus a Brescia. I calciatori bianconeri hanno esultato sui social. “Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi”. Così Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, dopo il gol decisivo segnato contro il Brescia. Soddisfatto anche il capitano Leonardo Bonucci, che su Instagram commenta: “Grande partita, con ...

La Juve orfana di CR7 - contro il Brescia ritrova un Dybala e Pjanic in grande spolvero : Ieri la Juventus ha giocato l’anticipo del turno infrasettimanale contro il Brescia senza Cristiano Ronaldo, alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia. I bianconeri come contro il Verona sono andati in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, segno che la squadra è ancora sbilanciata, ma nonostante ciò si sono evidenziati miglioramenti incoraggianti. L’assenza di CR7 ha dato modo ad alcuni interpreti come Paulo Dybala, ...

Juventus - in attacco ancora a Dybala : la possibile formazione contro il Brescia : Ieri sera la Juventus è arrivata alla stazione di Brescia accolta da moltissimo tifosi, poi la squadra si è subito recata in hotel per proseguire la preparazione in vista della partita di questa sera. Per la sfida odierna Maurizio Sarri sta pensando ad un cambio di modulo: il tecnico avrebbe in mente di mettere da parte il 4-3-3 vista anche l'assenza di Cristiano Ronaldo e di passare ad un 4-3-1-2. L'allenatore della Juve potrebbe mettere Aaron ...

Juventus - Douglas Costa dovrebbe recuperare per il match contro l'Inter : La Juventus è attesa da due importanti match di Serie A, non tanto per la difficoltà tecnica che dovrà affrontare (deve infatti giocare contro il neopromosso Brescia e la Spal), ma perché poi arriverà l'attesa partita contro l'Inter, uno scontro al vertice che potrebbe decidere il primo posto in Serie A in questa prima parte della stagione. Nel mezzo ci sarà il confronto in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in cui la Juventus cercherà ...

Balotelli-day a Brescia : esordio contro la Juventus : Ha dovuto attendere quattro giornate per tornare in campo per via di una squalifica rimediata col Marsiglia, nel maggio scorso.

Brescia - Balotelli snobba Ronaldo e la Juventus : “non mi esalta giocarci contro - è una partita come le altre” : L’attaccante del Brescia ha scontato la squalifica di quattro giornate ricevuta in Francia ed è pronto a scendere in campo contro la Juventus E’ finalmente arrivata l’ora di Mario Balotelli, l’attaccante del Brescia è pronto a tornare in campo dopo la squalifica di quattro giornate ricevuta ai tempi del Marsiglia. Marco Alpozzi/LaPresse Il suo ‘nuovo’ debutto in Serie A non sarà però affatto semplice, ...