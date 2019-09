Il servizio Google Bulletin chiude i battenti

Google Play Pass è il servizio in abbonamento dell'universo Android : prezzo - giochi - app e tutti i dettagli : Praticamente tutti tra addetti ai lavori e semplici utenti si chiedevano quanto ci avrebbe messo Google a rispondere alla mela morsicata e al suo Apple Arcade e nella tarda serata di ieri è ufficialmente arrivata la risposta che tutti attendevano. Google Play Pass è un servizio in abbonamento diverso da quello di Apple ma sicuramente da tenere d'occhio.Il lancio per il momento riguarda solo gli USA ma avverrà a breve anche nelle altre nazioni. ...

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videogiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese. Google

Google Daydream VR si avvicina alla sua fine : perso il supporto per un altro servizio streaming : Non tutto quello che Google sviluppa finisce per diventare un prodotto funzionale o popolare. Un esempio banale può essere quello dei Google Glass, gli occhiali intelligenti che diversi anni fa avrebbero dovuto rivoluzionare il mercato per poi non venire neanche annunciati ufficialmente. Un dispositivo che invece è stato presentato, ma che da allora non ha

Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio : Google occasionalmente regala ai suoi abbonati a Google One l'accesso gratuito ad altri suoi servizi come YouTube Premium, sconti sui prodotti o dispositivi gratuiti. Ora sembra che Google si stia preparando a includere 3 mesi di abbonamento gratuito al suo servizio di archiviazione sul cloud con uno smartphone in arrivo.

Google di nuovo nel mirino dell'Antitrust Ue per il servizio di ricerca lavoro : Dopo avere subito multe per complessivi 9,5 miliardi di dollari dall'Unione europea, Google è di nuovo nel mirino di Bruxelles. In questo caso sotto accusa c'è Google...

Google prepara un'altra lapide : un altro servizio chiuderà l'1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità.

Google per mesi ha pubblicato un numero sbagliato per un suo servizio di consulenza telefonica : A maggio Google ha lanciato negli Stati Uniti un nuovo servizio di consulenza sui propri prodotti, solo che c'era un problema.

Fundo è il nuovo servizio di Google per incontrare virtualmente celebrità : Fundo è il nuovo interessante e originale progetto di Google parte dell'iniziativa Area 120 Incubator che si dedica a fan di celebrità di ogni tipo. Infatti, viene definito come meet-and-greet service ossia uno spazio dove poter incontrare una qualsivoglia personalità di spicco grazie a un sistema di videochat.

Google sta per chiudere un altro suo servizio inutilizzato : dite addio a "Follow Your World" : Google ha annunciato oggi la prossima chiusura di Follow Your World, un servizio poco conosciuto lanciato molti anni fa che permette di tracciare nuove immagini satellitari su Google Maps. Il motivo che ha spinto Google a chiudere il servizio è che l'azienda ha sviluppato nuovi strumenti per tenere informato l'utente e sapere dove gli piacerebbe vedere nuove immagini.

L'app Google Trips abbassa la saracinesca e cede il posto al servizio web : Google ha ritirato ieri la sua app Trips per smartphone, ma sta incorporando gran parte delle funzionalità del servizio in Google Maps e nella Ricerca Google. Per trovare attrazioni, eventi e luoghi popolari in una determinata area geografica, gli utenti possono cercare "i miei viaggi" oppure visitare la nuova pagina Viaggi.

Google Play Pass è un nuovo servizio in abbonamento sulla falsariga di Apple Arcade : All'inizio del 2019 Apple ha annunciato Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente (o meglio consentirà) l'accesso ad un vasto catalogo di giochi mobile. Il servizio non è ancora disponibile, tuttavia Google sta già preparando il suo contrattacco. E' infatti stato reso noto che la compagnia sta testando Google Play Pass, che dalle prime informazioni dovrebbe consentire l'accesso a giochi ed altre app più o meno utili (fitness tracker ed ...

Google Play Pass - il nuovo servizio premium tutto compreso : (Foto: Android Police) È da un po’ che se ne parlava e finalmente i tempi potrebbero essere maturi: Google Play Pass potrebbe debuttare a stretto giro di posta dedicandosi a chi vuole una sorta di formula all-you-can-download relativa alle applicazioni, giochi e contenuti dallo store ufficiale del sistema operativo proprietario. Se Spotify e soci offrono ascolto musicale e download per l’ascolto offline di musica, se Netflix e alternative si ...