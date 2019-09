Global strike | le piazze ribollono di futuro Forza ragazzi!

Global strike for climate - giovani in piazza per lo sciopero globale per il clima : Oggi venerdì 27 settembre è il giorno del terzo Global strike for climate lo sciopero Globale per il clima lanciato dal movimento Fridays For Future per chiedere un forte impegno e una svolta della politica nella lotta ai cambiamenti climatici. In Italia sono 116 le città che hanno aderito all'iniziativa e che vedranno in strada non solo studenti e ragazzi ma anche adulti e movimenti.Continua a leggere

Global climate strike : il mondo scende in piazza per il futuro delle nuove generazioni : di Francesca Casale Nell’agosto dell’anno scorso la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha iniziato a manifestare con dei sit-in contro le politiche per il clima del governo del suo Paese. Sono nati così i FridaysForFuture, ovvero gli scioperi che tutti i venerdì vedono i giovani riunirsi nelle piazze delle loro città. Questi piccoli gruppi hanno coinvolto sempre più persone andando ad organizzare ben due scioperi Globali, uno in marzo e ...

Global strike for Future - prof e genitori al fianco degli studenti : Su 3500 studenti intervistati da Skuola.net, 6 su 10 parteciperanno allo sciopero di domani. E lo faranno con passione: solo l’11% vuole saltare semplicemente la scuola. prof e genitori dalla loro parte: il 73% parla dei temi legati all’ambiente a scuola e più di 1 su 3 di loro sarà giustificato a priori se parteciperà al Global Strike. Il 72%, comunque, ha il permesso dei genitori di saltare le lezioni per ...

Global strike for Future - ministro Fioramonti ai presidi : “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro cambiamento climatico” : La settima scorsa ha definito lo sciopero Globale per il clima “la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Ora il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in una circolare rivolta ai dirigenti scolastici manifesta l’auspicio che un’eventuale assenza degli studenti per partecipare alla mobilitazione venga “giustificata“. La manifestazione mondiale contro il cambiamento climatico è ...

Global Climate Strike - nel Pianeta sfilano in milioni. La Germania annuncia piano da 100 miliardi di euro : Da Sydney a New York, da Citta' del Capo a Oslo: milioni di persone, per lo piu' giovani, sono scese in strada per lo sciopero Globale per il Clima. Greta Thunberg, anima e volto della protesta, è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ed ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana. La giovane attivista spera sia questo "il punto di svolta sociale". E nel concreto qualcosa si muove: ...

Sciopero per il clima : anche Messina partecipa al Global Climate Strike : anche Messina partecipa al terzo Global climate Strike che dal 20 al 27 settembre riaccende i riflettori sui gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’adozione di stili di vita sostenibili. Ad oggi, in Italia sono circa venti le città e le comunità che hanno deciso di rispondere a questa chiamata, con eventi ed iniziative finalizzate ...

