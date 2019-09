Clima | l’esperto | “Allarme scioglimento dei ghiacci nell’Artico | ridurre le emissioni di

Clima - parla l’esperto : “Siamo nel mezzo di una crisi Climatica” : ”Il cambiamento Climatico è in atto, siamo nel mezzo di una crisi Climatica” e gli oceani “motori del Clima” sono stati ormai modificati con conseguenze a livello globale, quindi anche per il Mediterraneo. Così il Climatologo Enea, esperto oceanografo, Gianmaria Sannino, spiega all’Adnkronos i contenuti dell’ultimo rapporto Ipcc su ‘Oceano e Criosfera in un Clima che cambia’. “In questo ...

Clima : la verità sui danni previsti per i cambiamenti Climatici e le soluzioni per affrontarli. Intervista all’esperto : I cambiamenti Climatici sono un dato di fatto, una certezza. E sebbene frenarli sia pressoché impossibile, limitarne i danni non solo è fattibile ma assolutamente necessario. E’ giusto dunque non creare allarmismi, non fasciarsi la testa prima di cadere e non speculare sulla paura e sulle insicurezze, ma è altrettanto giusto non infilare la testa sotto la sabbia negando l’evidenza. Proprio per questo è quanto mai necessario parlare, ...

Scompare uno dei ghiacciai più famosi della Svizzera - l’esperto : “Invochiamo l’aiuto di Dio contro i cambiamenti Climatici” : Scompare uno dei ghiacciai alpini più famosi e più studiati, il Pizol, svanito nel nulla per via del riscaldamento globale. Così, dopo l’Islanda, anche la Svizzera commemora con una lunga marcia funebre uno dei sui ghiacciai. Circa 250 persone, di cui alcune vestite di nero, hanno raggiunto dopo due ore di cammino a piedi l’ex ghiacciaio situato tra il Liechtenstein e l’Austria, a circa 2.700 metri di altitudine. “Siamo ...

Incendi Amazzonia - l’esperto : “Dai roghi sostanze inquinanti che alterano il Clima” [GALLERY] : Gli Incendi estesi in Amazzonia, come quelli in Siberia e in Alaska, sono “una importante sorgente di sostanze inquinanti e climalteranti“. Con effetti dunque sulla qualità dell’aria e sul clima, che si possono estendere anche sulle lunghe distanze e nel tempo. Paolo Cristofanelli, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), spiega all’AdnKronos le ...