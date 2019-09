Clima | Evi M5s | “Ai giovani in piazza dico | non fermatevi | quella di oggi è la lezione

Clima : la verità sui danni previsti per i cambiamenti Climatici e le soluzioni per affrontarli. Intervista all’esperto : I cambiamenti Climatici sono un dato di fatto, una certezza. E sebbene frenarli sia pressoché impossibile, limitarne i danni non solo è fattibile ma assolutamente necessario. E’ giusto dunque non creare allarmismi, non fasciarsi la testa prima di cadere e non speculare sulla paura e sulle insicurezze, ma è altrettanto giusto non infilare la testa sotto la sabbia negando l’evidenza. Proprio per questo è quanto mai necessario parlare, ...

Clima - Libero durissimo su Greta Thunberg : “I suoi allarmi privi di fondamento - le sue balle sono evidenti” : Da quando Greta Thunberg ha pronunciato il suo discorso sul Clima alle Nazioni Unite, le critiche intorno alla 16enne svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti Climatici sono aumentate. Per molti, il discorso in cui parlava di “estinzione di massa”, di “gente che soffre, gente che muore” e di “interi ecosistemi che stanno collassando” è stato iconico e di grande ispirazione. Per molti altri, invece, le sue parole sono ancora una volta ...

Clima - Marevivo : “Serve un accordo concreto che metta al centro gli oceani” : In seguito al rapporto pubblicato oggi dall’Ipcc ‘Special report on the Ocean and Cryosphere in Changing Climate’, Marevivo fa appello alla comunità internazionale affinché “mari e oceani vengano messi al centro delle azioni di contrasto ai cambiamenti Climatici”. Quando sono in buona salute, mari e oceani giocano un ruolo fondamentale nel regolare il Clima del Pianeta – ricorda Marevivo – Il 98% dello ...

Gli annunci catastrofici del 1988 e le previsioni mai avverate : se sul Clima fosse tutta una grande presa in giro? : “Siamo all’inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica“: con queste parole l’ormai famosa (sigh!) Greta è intervenuta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che forse non era mai caduta così in basso. La 16enne svedese che dopo Al Gore e Leonardo di Caprio è diventata la nuova paladina dei fanatici del ...

Infarto e previsioni del tempo/ La salute del cuore grazie allo studio del Clima : Legame Infarto e previsioni del tempo, nel clima ci possono essere delle indicazioni per la prevenzione nella salute del nostro cuore.

Cambiamenti Climatici : i nuovi modelli matematici annunciano un riscaldamento globale più forte del previsto : Un team di esperti francesi ha elaborato nuovi modelli matematici che serviranno come base ai lavori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: ricercatori e ingegneri del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), del Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e di Météo-France hanno partecipato agli studi che costituiranno la fonte del 6° rapporto del gruppo di esperti ONU, previsto per il 2021-2022. Gli scienziati ...

Meteo - Clima da piena estate : temperature vicine ai 35 gradi - da mercoledì cambia tutto PREVISIONI : «L'estate sta finendo....», è una delle canzone più utilizzate nelle stories di Instagram. L'arrivo di settembre, il ritorno a lavoro o sui banchi di scuola. Il...

Previsioni Meteo weekend : alta pressione con tanto sole e Clima estivo. Ecco dove farà più caldo [MAPPE] : Sempre più alta pressione e sempre più caldo in questo fine settimana. Il fronte stabilizzante subtropicale è costretto a espandersi e consolidarsi sul bacino centrale del Mediterraneo, a causa di una doppia azione instabile, una a Ovest una a Est, segnatamente sulla Penisola Iberica e sull’area ellenica centro orientale-turca. Nel primo caso si tratta di un vortice semi-stazionario che tanto maltempo sta portando da diversi giorni sulla ...

Meteo - Clima da piena estate : temperature vicine ai 35 gradi PREVISIONI : «L'estate sta finendo....», è una delle canzone più utilizzate nelle stories di Instagram. L'arrivo di settembre, il ritorno a lavoro o sui banchi di scuola. Il...

Clima - Greta : mare mosso a Sud della Nuova Scozia - arrivo a NY previsto per mercoledì : “Tredicesimo giorno. mare mosso a sud della Nuova Scozia ma condizioni sono più lente del previsto e le condizioni meteorologiche suggeriscono un arrivo a New York mercoledì. Un nuovo aggiornamento arriverà mentre ci avvicineremo alla costa”. Così in un tweet l’attivista svedese per il Clima Greta Thunberg che sta per arrivare a New York, completando il suo viaggio transatlantico di due settimane su uno yacht da regata. In ...

METEO - PREVISIONI FERRAGOSTO 2019/ Sole e vento : Clima gradevole e possibili rovesci : PREVISIONI METEO FERRAGOSTO 2019: caldo e Sole ovunque ma torna il fresco. Calo delle temperature e qualche rovescio sui rilievi, ecco dove.

Previsioni Meteo Ferragosto : Clima più mite e piogge - calo termico di 8°C al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cambia tutto per la festività di Ferragosto. I centri di calcolo mondiali avevano ampiamente delineato da giorni una sostanziale modifica dell’assetto barico in approssimazione alla festività clou dell’estate. A un promontorio possente di alta pressione subtropicale a cuore caldo, succederà, anzi sta già succedendo al Nord e parte del Centro, un cavo d’onda instabile di matrice atlantica che porterà aria completamente diversa, ...

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto - Clima rovente al centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...