All’asta la cabina della funivia Tofana – Freccia nel Cielo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Entro il 31 ottobre 2019 l’invio delle offerte per un pezzo unico di storia Dopo 50 anni dalla messa in funzione, l’ultimastoricanelè pronta per vivere nuovi viaggi in altri panorami spettacolari. E’ stata indetta un’asta speciale per lavecchia signora, un pezzo unicostoriae di Cortina d’Ampezzo da aggiudicarsi entro il 31 ottobre 2019. Un pezzovecchia signora, lastoricanel, sarà venduta al miglior offerente, con la speranza che possa proseguire i suoi viaggi verso nuovi e spettacolari panorami. Scadrà il 31 ottobre 2019 l’asta per aggiudicarsi questo pezzo di storiamontagna, dello sci, ma soprattuttoe di Cortina d’Ampezzo. Il rinnovonelper il tratto Cortina – Col Druscié è ormai iniziato da ...

giuseppe_galise : RT @Agenzia_Ansa: All'asta la cabina della storica funivia Tofana a #Cortina #ANSA - Lorenzo40349 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'All'asta la cabina della storica funivia Tofana a #Cortina #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'All'asta la cabina della storica funivia Tofana a #Cortina #ANSA -