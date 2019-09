X Factor 13 le categorie assegnate ai 4 giudici

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 26 settembre 2019) X13 ledi ogni giudice: i gruppi a Samuel, Mara Over, Malika under uomini, Sfera Underd Donne L’ultima puntata della audizioni di X13 in onda su Sky Uno giovedì 26 settembre in streaming su Now Tv e in replica venerdì su Tv8, ha portato alla scoperta anche dellea ciascuno giudice. Quindi a Mara Maionchi Alessandro Cattelan ha consegnato in mano gli Over, Samuel come è logico che sia, prende i gruppi, a Malika Ayane vengono affidati gli Under Uomini e a Sfera Ebbasta le Under Donne. Oltre ai concorrenti che hanno avuto accesso ai Bootcamp ottenendo 4 si ciascun giudice tra quelli passati con 3 Si ha scelto chi far passare alla fase dei Bootcamp. Mara Maionchi – Over: i concorrenti ai Bootcamp Nicola Cavallaro (guarda qui) Martina May Comete – Eugenio Campagna (guarda qui) Martina Gabriele Tonas Tai Sfera Ebbasta – ...

infoitcultura : X Factor 13, ultima puntata dedicata alla auditions: Achille Lauro ospite, ecco le categorie assegnate - blogtivvu : X Factor 2019 puntata 26 settembre, ultime Audizioni: Achille Lauro ospite, categorie e live streaming - Blog Tivvù… - bellicapelli15 : X Factor 2019, audizioni: ultimo appuntamento e assegnazioni categorie -