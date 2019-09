Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: inc'e' il". Lo ha detto Matteonel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con unanuova, perché "questo governo è figlio del tradimento e della vergogna, alla faccia del popolo italiano". Per il via libera al quesito, che propone l'abrogazione della parte proporzionale del Rosatellum bis, dovevano votare - entro il 30 settembre - almeno 5 Consigli regionali, ed era previsto che ci fosse anche quello della Liguria che, in realtà, ancora non ha votato. In proposito è fissata una seduta ad oltranza domani.

primocanale : Salvini al Zena Fest della Lega: 'In primavera ci sarà referendum su legge elettorale' - fisco24_info : Salvini: in primavera ci sarà il referendum sulla legge elettorale: 'Sono contento perché mi è arrivato il messaggi… - BNorcino : @matteosalvinimi Vi propongo un altro sondaggio simile. Conte: 'Una rondine non fa Primavera' Salvini: 'Ho il parabrezza spalmato di guano' -