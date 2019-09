No | Non è la Bbc | Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in una serata evento su Rai2

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2019)si riaffaccia nella primadi, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – lacon cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché suo amico fraterno di una vita, complice di tanta radio e tv insieme. Aneddoti, divertenti curiosità, chicche d’archivio tratte dai successi del passato, ma anche tanto spettacolo e intrattenimento. Sono questi alcuni degli ingredienti dello show celebrativo cheha messo in piedi in ricordo del collega, conosciuto proprio in Rai dove i due partirono con l’inaspettato successo di Bandiera Gialla. Non è un caso che il programma abbia come ...

LoSpecialistatv : ??I dipendenti BBC sui social non devono “dichiarare come votano o esprimere sostegno per qualsiasi partito”. E il r… - GiovanniCocconi : Stasera Renzo Arbore e Gianni Boncompagni tornano insieme, su Raidue - marcoluci1 : RT @bubinoblog: No, non è la BBC - #Arbore ricorda e omaggia #Boncompagni. Con le interviste a Raffaella Carrà, Ambra Angiolini, Claudia Ge… -