Il Premio Oscar Helen Mirren ripulisce la strada dai rifiuti in Puglia

Mostra del Cinema di Venezia - Waiting for the barbarians : come annullare due attori Johnny Depp e Mark Rylance (già Premio Oscar) : Prendi due attori di peso come Johnny Depp e Mark Rylance. Annullali appiattendoli come figurine in un’atmosfera meditabonda di un impalpabile altrove della storia. Poi condisci il tutto con una pesante metafora sull’invasione barbarica dello straniero. Il risultato, ai limiti del vorrei ma certo che posso, è Waiting for the barbarians, il film diretto dal colombiano Ciro Guerra che chiude il Concorso di Venezia 76. Con un’allusione piuttosto ...

Venezia - la sottile linea russa. Il Premio Oscar Gibney racconta il suo Citizen K : L’intervista al premio Oscar Gibney che racconta il suo «Citizen K» sull'oligarca Khodorkovsky, in esilio a Londra dopo la prigione. «Russi e americani si somigliano perché sono affascinati da uomini forti come Putin e Trump»

Venezia 76 Lina Wertmuller omaggio al Premio Kineo prima dell’Oscar : Venezia 76 Lina Wertmuller omaggio alla carriera al Premio Kineo Aspettando l’Oscar del prossimo 27 ottobre, Lina Wertmüller sarà anche a Venezia 76 per ricevere l’omaggio ai suoi 40 anni ...

Morto Richard Williams - Premio Oscar creatore di Roger Rabbit : È Morto in Inghilterra all’età di 86 anni Richard Williams, celebre animatore di Hollywood. Il suo nome sarà per sempre legato al grandissimo successo cinematografico del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”, per cui si è aggiudicato il premio Oscar. Era malato di cancro, ma la figlia Natasha ha sottolineato che “ha lavorato fino all’ultimo giorno”. .Nella sua lunga carriera ...

Il Premio Oscar Cate Blanchett pensa al ritiro dalle scene : “Perché non sto a casa a dar da mangiare alle galline e leggere Proust?” : Ce la vedete Cate Blanchett, due volte premio Oscar, volto di Armani e icona di stile, seduta a casa a leggere Marcel Proust e a dar da mangiare alle galline? Forse no, ma lei ci sta pensando. Alla prima del film Where’d You Go, Bernadette ha detto ai giornalisti: “È arrivato il momento di fermarmi. Totalmente. Assolutamente – riporta il sito Vulture – E sono sicura che il pubblico di tutto il mondo, quando vedrà questo film, sarà ...

Piero Tosi morto - addio al costumista Premio Oscar : lavorò con Zeffirelli - Visconti e Pasolini : È morto all’età di 92 anni il grande costumista Piero Tosi. Una notizia che arriva a due mesi dalla scomparsa del regista Franco Zeffirelli, con cui Tosi ha condiviso buona parte della vita e della carriera, tanto che sarà sepolto con lui nella tomba della famiglia Zeffirelli, assieme ad Anna Anni, altra grande costumista e scenografa. Tutti e tre fiorentini, Tosi di Sesto Fiorentino, amici dai tempi dell’Istituto d’arte di Porta ...

