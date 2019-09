Alcune bustine di tè rilasciano miliardi di microplastiche nella vostra bevanda

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) (foto: Getty Images) Berreste consapevolmente una tazza di tè alle? Probabilmente no. E allora dovreste fare attenzione alleche comprate. Secondo un nuovo studio della McGill University di Montreal (Canada) le ormai non più tanto nuovedi tè in nylon e polietilene tereftalato o Pet (quella a piramide, per capirci), oltre a non essere compostabili come le classichein carta, rilascerebbero nell’acqua bollentedi micro e nanoparticelle. Se questi minuscoli detriti siano un rischio per la salute umana, però, è ancora da stabilire. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Enviromental Science and Technology della American Chemical Society. Di questa discutibile scelta di alcuni produttori di tè si parla orma da diversi anni. Basti pensare che la prima allerta è stata lanciata nel 2013 dalla giornalista Taylor Orci sull’Atlantic ...

