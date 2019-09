Pecci a TuttoJuve | ' CR7 è un campione sul quale la Juve ha puntato per vincere Champions'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lantus raccoglie un'importante vittoria a Brescia, nonostante sia partita anche questa volta subendo un gol iniziale. Ci hanno pensato un autogol e un tiro da fuori di Pjanic a ribaltare il risultato, in un match che ricorda un po' la prestazione di sabato contro l'Hellas, anche se sono stati evidenti i miglioramenti nel gioco della squadra di Sarri. Nella formazione iniziale è spiccata l'assenza di Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo per un affaticamento agli adduttori che ha portato il tecnico toscano a non schierarlo, considerando gli importanti match che i bianconeri dovranno affrontare prima della sosta per le nazionali. A proposito del peso specifico del portoghese sulla squadra, ha parlato l'ex giocatore ed attuale commentatore televisivo Eraldoalla Domenica Sportiva, sottolineando come Cristiano Ronaldo sia stato acquistato proprio perlaLeague, ma ...