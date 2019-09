Ocean Viking | accordo tra Cei e Viminale | 60 migranti saranno accolti dalla Chiesa

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d?intesa tra ile la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti ? fra i 182sbarcati...

Agenzia_Ansa : Sono iniziate al porto di #Messina le operazioni di sbarco dei 182 #migranti a bordo dalla #OceanViking, la nave di… - LegaSalvini : ++ I GIALLOROSSI APRONO UN ALTRO PORTO. L'IRA DI #SALVINI: 'È UNA VERGOGNA' ++ - matteosalvinimi : Altri 73 prelevati in Libia: ora sulla nave Ong (bandiera norvegese) sono in 182. Scommettiamo che anche in questo… -