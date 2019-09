Micaela Ramazzotti Paolo Virzì? Non siamo perfetti ma voglio stare solo con

Micaela Ramazzotti : Non esistono famiglie perfette : Bellissima, bionda, amata dal pubblico del grande schermo. Micaela Ramazzotti , una delle attrici più brave del cinema italiano, è pronta a tornare al cinema con il nuovo film di Francesca Archibugi, “Vivere”, dal 26 settembre. Micaela è Susi una ballerina che insegna danza a signore in sovrappeso sposata con Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance. I due hanno una bimba di sei anni, affetta da una grave forma d’asma. Il loro equilibrio ...

Micaela Ramazzotti : «Faccio meglio le crostate» : Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Micaela Ramazzotti sulla cover di Vanity Fair n. 39 Una bambina in una stanza. Pomeriggio d’estate, Axa, quartiere periferico di Roma, una distesa disordinata di case e palazzi prima del mare. ...

Micaela Ramazzotti infiamma il Festival di Venezia - : Fonte foto: Getty images Micaela Ramazzotti infiamma il Festival di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna l'attrice è per presentare il film "Vivere"

Ecco il trailer di Vivere con Micaela Ramazzotti. A settembre il film : Una coppia in crisi, un uomo e una donna che per farsi notare dall’altro hanno bisogno di urlare e una figlia di sei anni alle prese con una spiccata fantasia e litigi di troppo. Vivere con Micaela Ramazzotti è la storia di una famiglia complicata e per questo è la storia di tutte le famiglie. Distribuito dalla 01 Distribution, Vivere è il nuovo film di Francesca Archibugi (già regista de Gli Sdraiati). La pellicola sarà presentata Fuori ...