Il razzismo secondo Malagò | «Chi fa buu | sbaglia Ma sbaglia di più il calciatore che

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) In una lunga intervista aRadio24 il presidente del Coni Giovanniha parlato delsottolineando come in Inghilterra venga quasi premiato chi denuncia certi episodi e i responsabili.ha poi continuato «Non può che esserci una certezza delle pena, con tolleranza zero, perché qualsiasi ragionamento fatto all’acqua di rose non è servito a debellare questo problema. Ma in Italia in qualche modo c’è una forma permissiva di tolleranza verso chi fa ululati o buu o lancia una banana». Rispondendo ad una delle domande però il presidente del Coni è caduto in errore “Il tifoso che fa buu a un giocatore di colore,; ma è ancora piùto quando uno che guadagna 3 milioni di euro si lascia cadere in area e magari è anche contento di prendere un calcio di rigore”. Poi a margine di un evento della Federscherma al Foro Italico, lo stessoha ...

