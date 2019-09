“Ho perso 50 chili” Era così | grassa e irriconoscibile La cantante torna in forma e

Incidente aereo Bergamo - la corsa contro il tempo dell’ex poliziotto : “Ho estratto tre persone - poi mi sono dovuto arrendere” : “Le fiamme erano già arrivate alle portiere, non si potevano aprire. Dal finestrino spuntavano delle gambe, una ragazza cercava di uscire. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Abbiamo tirato e siamo riusciti ad estrarla dall’aereo. Lo stesso con una seconda ragazza. Dopo di loro, un uomo”. Racconta così alla giornalista Giuliana Ubbiali del Corriere della Sera, l’ex poliziotto in pensione la sua corsa ...

Formula 1 – Leclec esplosivo dopo la pole a Singapore! Il team radio del ferrarista è sincero : “Ho perso il controllo” [VIDEO] : Charles Leclerc super dopo le qualifiche del Gp di Singapore: il team radio del monegasco della Ferrari dopo la pole è esplosivo Charles Leclerc ha regalato oggi una nuova gioia ai tifosi ferraristi ed al team del Cavallino: il giovane pilota monegasco ha chiuso le qualifiche col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Hamilton e Vettel. Una gioia immensa per Leclerc, che dopo il suo giro veloce è esploso in un team radio di fuoco: ...

Ridotto in carrozzina dal carcere : “Ho perso l’uso delle gambe perché non mi hanno curato” : Dino Caporosso è stato colpito alla schiena dalla pistola di un vigile urbano durante una tentata rapina a Tarano, nel 1981. Recluso in carcere, Caporosso non ha potuto seguire le terapie che gli avrebbero permesso di tornare a camminare e alla fine la paralisi è diventata irreversibile. Oggi, dopo che una sentenza del tribunale gli ha dato ragione, Caporosso è ai domiciliari.Continua a leggere

“Ho perso 9 chili - poi sono scoppiata a piangere”. Eleonora Daniele - la confessione dopo le nozze : dopo 15 anni insieme, la conduttrice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati il 14 settembre, con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia ...

“Ho perso tutto”. Cristina Plevani del primo Grande Fratello lo confessa apertamente : Vi ricordate la prima edizione del Grande Fratello? Fu un esperimento sociale pazzesco che lasciò sgomenti pubblico e concorrenti. Il pubblico era stupito di essere così tanto interessato alla vita degli altri. I concorrenti, una volta usciti, erano ancor più stupiti che la loro vita fosse di interesse pubblico. Fu un successo. E, negli anni a seguire, non fu mai più lo stesso successo di quella prima edizione, quella in cui i concorrenti erano ...

US Open – Nadal - ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista : “Ho perso 4 volte il servizio? Sei italiano - tifi Berrettini” : Rafa Nadal risponde con ironia, e anche un po’ di veleno, alla domanda di un giornalista italiano che gli fa notare di aver perso il servizio 4 volte: in vista della sfida contro Berrettini, è già derby Spagna-Italia Ha specificato che fosse ironico, qualche risata in conferenza stampa lo ha confermato, ma il tono e le risposte rivolte ad un giornalista italiano, hanno tradito un po’ di fastidio nella voce di Rafa Nadal. In ...

Elettra Lamborghini : “Ho una paura atroce delle persone - per l’ansia corro a nascondermi” : La celebre popstar e coach di The Voice of Italy fa un'intensa confessione su Instagram Stories. Da un anno soffre di un malessere che la porta ad aver paura delle persone estranee, quando si trova lontana dalle scene o dagli impegni pubblici. Per questo motivo, non ha fatto una foto con una giovanissima fan, fuggendo a nascondersi: "Stavo male".Continua a leggere

Alessio Bernabei contro il bullismo : “Ho visto persone godere facendo del male - era solo un ‘uccidiamo di insulti il cantante sfigato'” : Alessio Bernabei contro il bullismo e il cyber bullismo. Su Twitter posta un messaggio, una riflessione che riassume perfettamente quanto avvenuto nelle scorse ore sui social. "Ho visto persone godere in gruppo facendo del male al singolo essere umano", scrive l'artista. "Ho visto dei veri bulli da tastiera che tendono a farti diventare un insetto per poi schiacciarti", continua, per poi lasciare qualche esempio: "Mi hanno chiamato clown, mi ...

Ciclismo – Kittel appende la bici al chiodo - il tedesco annuncia il suo ritiro : “Ho perso le motivazioni” : Lo sprinter tedesco ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica, ammettendo di aver perso le motivazioni Marcel Kittel non sprinterà più, il corridore tedesco ha deciso infatti di mettere fine alla propria carriera, annunciandolo nel corso di un’intervista rilasciata al Der Spiegel. Un ritiro immediato dalle gare quello dello sprinter teutonico, separatosi dal team Katusha-Alpecin all’inizio di quest’anno per ...

Nadia Toffa - Giulio Golia in lacrime davanti alla bara : “Ho perso una sorella” : Un lungo addio per Nadia Toffa. In attesa dei funerali previsti per venerdì 16 agosto al Duomo alle ore 10.30, una coda lunga decine di metri si è formata di fronte alla camera ardente nel Teatro di Santa Chiara (Contrada Santa Chiara, 50), a Brescia. Amici, parenti, colleghi, sconosciuti. Tutti raccolti lì. Per salutare lei, Nadia Toffa, la conduttrice-combattente che per due anni ha lottato come un leone contro il cancro che se l’è ...

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Ho perso il feeling con la Mercedes. Domani lotterò come sempre” : Non può e non deve essere soddisfatto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico, leader della classifica iridata, non è riuscito a esprimere il meglio dalla propria Mercedes, venendo battuto dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dal compagno di team Valtteri Bottas. Un time-attack che non ha sorriso, come molti invece si aspettavano, all’asso ...

Tennis - l’incubo di Naomi Osaka : “Ho trascorso i momenti peggiori della mia vita - avevo perso la voglia di giocare” : La Tennista giapponese ha raccontato gli ultimi difficili mesi della sua vita, superati grazie all’aiuto di persone speciali Due Slam ottenuti a distanza di pochi mesi, prima gli US Open e poi gli Australian Open per poi cadere in un vortice negativo che l’ha risucchiata senza pietà. Naomi Osaka solo adesso è riuscita a tirarsene fuori, trascorrendo parecchie settimane in balia di se stessa e ottenendo solo tredici vittorie in ...