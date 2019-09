Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La Confindustria tedesca si è pronunciata per un deroga al principio del pareggio di bilancio in Germania al fine di favorire gli investimenti. Una richiesta che è sempre stato un cavallo di battaglia per l’Italia. “Ci chiediamo se non sarebbe sensato derogare dal postulato del pareggio di bilancio che ci siamo imposti e usare lo spazio di manovra tra il pareggio di bilancio stesso e il ‘freno sul debito’ per gli investimenti”, ha detto Dieter Kempf, numero uno della Bdi, parlando a giornalisti a Berlino e affermando che si tratta di 10-12 miliardi.“Negli ultimi anni abbiamo investito poco”, ha detto ancora Kempf, presidente della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie l’organizzazione di tutte le federazioni di settore dell’industria tedesca).In Germania si è intervenuto “molto per la ...

HuffPostItalia : Finalmente sforiamo assieme -