Diretta Reggio Audace Carpi | risultato 0-0 | video streaming e tv | in campo!

Diretta / Picerno Casertana - risultato finale 1-1 - : i lucani strappano il pareggio! : DIRETTA Picerno Casertana : risultato finale 1-1. Le due squadre salgono a quota 8 punti nel girone C di Serie C dopo il pareggio maturato nella ripresa.

LIVE Italia-Francia 1-1 volley - Europei 2019 in Diretta : pareggio degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 ACEEEEEEEEEEEEEEEE!! JUANTORENAAAAAAAAAAAA!!! pareggio ! Italia-Francia 1-1! E’ una battaglia! 24-22 Diagonale di Juantorena all’incrocio delle righe. 23-22 La moviola dà ragione alla Francia, c’è un’invasione di Juantorena. L’Italia era avanti 16-9 in questo set. 24-21 Grande mani fuori di Juantorena. Richiesta di moviola della Francia. 23-21 Primo tempo di ...

Diretta / Pergolettese Arezzo - risultato finale 1-1 - : Pareggio di Bortoluz : Diretta Pergolettese - Arezzo streaming video e tv, quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A

Diretta / Sudtirol Reggio Audace - risultato finale 0-3 - : Marchi-Scappini - granata ok : Diretta Sudtirol Reggio Audace , risultato finale 0-3,: vittoria netta da parte della squadra granata nel girone B della Serie C, espugnato il Druso.

Diretta SUDTIROL REGGIO AUDACE/ Streaming video e tv : equilibrio nel testa a testa : DIRETTA SUDTIROL REGGIO AUDACE Streaming video e tv, quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in Diretta : match molto equilibrato - le bianco-nere cercano il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Grande azione difensiva di Rosucci, le italiane devono essere abili a sfruttare le ripartenze. 63′ Sanchez ha tentato un cross al centro per Hermoso, ma Giuliani ha intuito tutto! 62′ Brutto fallo di Mariona su Rosucci, calcio di punizione per le bianco-nere. 60′ Allontana Girelli, ma è sempre rimessa per le iberiche. 59′ Hansen murata da Boattin, calcio ...