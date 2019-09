“Che errore…” Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa | “Sono stata malissimo”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di conquistare il mio cuore”.Ma uno dei dolori più forti dal punto di vista lavorativo è giunto quando è stato costretta a dire addio al programma di Rete4, ‘Forum’: “L’ho lasciato per orgoglio perché mi era stato detto che sarebbe stato chiuso. Ho commesso l’errore – prosegue la– di non chiedere spiegazioni ai vertici Mediaset. Per quello strappo sonoLa figlia del generale Carlo Alberto, vittima di mafia, ...

borghi_claudio : Qui a Roma il personale della Camera, dopo un brevissimo periodo di dubbio, ha ormai capito che questi si stanno su… - fazio23275901 : @kaosbucs @valkiller8 Loro per soldi possono sbagliare, tu in buona fede non puoi.(da do per scontato che errore ci sia,cosa che non è) - Steferra1897 : Pessima assistenza #ticketone . Sempre errore nel web ticketing , nessuno sapeva neanche che errore fosse all assis… -